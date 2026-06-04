Европейское бюро Politico пишет, что в среду канцлер ФРГ Фридрих Мерц потерпел унизительное поражение: Генеральная Ассамблея ООН впервые не предоставила Германии непостоянное место в Совете Безопасности на 2027−2028 годы.
Алис Вайдель, сопредседатель ультраправой партии «Альтернатива для Германии», заявила, что поражение Берлина стало «позором», который подчеркнул неспособность канцлера восстановить международный авторитет страны. Адис Ахметович, представитель парламентской фракции СДПГ по внешней политике, счел голосование в ООН «показателем» того, как Германию воспринимают на международном уровне. Он подчеркнул, что это «не просто случайность, а тревожный сигнал».
При этом он заверил, что итоги голосования в ГА ООН не помешают Германии продолжать «нести нашу историческую ответственность» перед Израилем.
«Ни для кого не секрет, что Россия не хочет иметь такого голоса за столом Совета Безопасности и настраивает против нас», — сказал он.
Politico напоминает, что в преддверии голосования сам Вадефуль провел «агрессивную» лоббистскую кампанию. Он лично привел доводы в пользу Германии примерно 80 министрам и послам по всему миру. Но делегаты ООН в итоге предпочли отдать два непостоянных местах в СБ Португалии и Австрии — государствам, которые Вадефуль на этой неделе назвал «маловажными» европейскими странами.
Канцлер Австрии Кристиан Штокер уже ответил Вадефулю в видеобращении в соцсети Х: «Преобладать должно не право сильнейшего, а сила закона. Ценность страны определяется не ее размерами, военной мощью или экономическим потенциалом — важно равенство всех государств».