Politico: Германии впервые не удалось получить место в Совете Безопасности ООН

Politico напоминает, что в преддверии голосования сам Вадефуль провел «агрессивную» лоббистскую кампанию. Он лично привел доводы в пользу Германии примерно 80 министрам и послам по всему миру. Но делегаты ООН в итоге предпочли отдать два непостоянных местах в СБ Португалии и Австрии — государствам, которые Вадефуль на этой неделе назвал «маловажными» европейскими странами.