СБ России: ядерные учения Минска и Москвы отрезвят прибалтийских «тигров»

По его словам, из последних проявлений исполнения двустороннего договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства следует отметить размещение на территории Беларуси ракетного комплекса «Орешник» и недавнее совместное учение ядерных сил на территории обеих стран.
«Уверен в том, что эти действия отрезвят горячих и не сдержанных на язык прибалтийских тигров и прочих европейских представителей», — сказал Шевцов на сессии «Союзное государство: время быть первыми» в рамках ПМЭФ.
В мае президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко провели учения ядерных сил в соответствии с планом совместной подготовки вооруженных сил. Как сообщил белорусский лидер, о проведении ядерных учений он договорился с российским коллегой еще зимой.
Минск и Москва неоднократно заявляли, что не имеют агрессивных целей в отношении западных стран, а союзные учения, в том числе ядерные, являются плановыми и не направлены против третьих стран.