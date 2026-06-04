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СБ России: ядерные учения Минска и Москвы отрезвят прибалтийских «тигров»

МИНСК, 4 июн — Sputnik. Недавние совместные учения ядерных сил Беларуси и России отрезвят прибалтийских «тигров» и прочих представителей ЕС, такое мнение высказал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов.

По его словам, из последних проявлений исполнения двустороннего договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства следует отметить размещение на территории Беларуси ракетного комплекса «Орешник» и недавнее совместное учение ядерных сил на территории обеих стран.

«Уверен в том, что эти действия отрезвят горячих и не сдержанных на язык прибалтийских тигров и прочих европейских представителей», — сказал Шевцов на сессии «Союзное государство: время быть первыми» в рамках ПМЭФ.

В мае президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко провели учения ядерных сил в соответствии с планом совместной подготовки вооруженных сил. Как сообщил белорусский лидер, о проведении ядерных учений он договорился с российским коллегой еще зимой.

Минск и Москва неоднократно заявляли, что не имеют агрессивных целей в отношении западных стран, а союзные учения, в том числе ядерные, являются плановыми и не направлены против третьих стран.

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