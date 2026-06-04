Михаил Котюков об образовании: «Все, что стоит в расписании, — все нужно»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На Петербургском международном экономическом форуме прошла сессия «Система образования как основа устойчивого экономического роста». Участники обсуждали, как образование должно отвечать на технологические вызовы, готовить кадры для экономики и развивать навыки, которые остаются востребованными на протяжении всей жизни.
Одним из спикеров стал губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Вопрос ему задал помощник президента РФ Андрей Фурсенко, отметив, что развитие региона напрямую зависит от того, какие люди в нем живут и работают.
Отвечая на вопрос, Котюков предложил смотреть на образование не как на систему краткосрочной подготовки кадров, а как на фундамент долгой человеческой траектории.
«Образование выпускает продукт со сроком эксплуатации 50 лет. Успешность — это успешность на протяжении всей жизни человека. На основании этого давайте думать, как мы будем измерять результат образования», — сказал губернатор.
По его словам, кадровые прогнозы необходимы, но они всегда ограничены: экономика меняется быстрее, чем учебные программы и привычные представления о профессиях. Поэтому школа, колледж и университет должны давать не только конкретную специальность, но и способность учиться дальше.
Котюков отметил, что современное образование должно формировать у человека понимание: обучение не заканчивается после получения аттестата или диплома. В этой логике особенно важна связь базовых знаний и последующего дополнительного образования.
«Мы должны так научить в школе, чтобы человек всегда понимал: ему еще чему-то нужно учиться», — подчеркнул он.
Отдельно губернатор остановился на вопросе выбора предметов и будущей профессии. По его словам, школьники часто спрашивают, что именно им сдавать и куда поступать, но в долгой перспективе нельзя заранее знать, какое знание окажется решающим.
«Я говорю: учи физику, математику, химию, русский, литературу, историю — это все нужно. Ты просто не знаешь, в какой момент жизни тебе это понадобится. Все, что стоит в расписании, — все нужно. Там нет ненужных предметов. Как в бильярде: хороший удар никогда не пропадает», — сказал Михаил Котюков.
Губернатор также призвал не сводить всю систему образования только к запросам текущего рынка труда. Он отметил, что горизонт управленческих решений часто короче, чем реальные последствия образовательной политики: губернаторский срок составляет несколько лет, а результаты школьного и профессионального образования проявляются десятилетиями.
По словам Котюкова, школьный аттестат — это не просто формальный документ об окончании школы, а «фундамент долгосрочной успешности». Именно поэтому базовое образование должно оставаться широким и содержательным.
Говоря о технологическом лидерстве, губернатор подчеркнул, что его нельзя понимать узко. Он привел пример с лингвистикой: еще в прошлом веке ее значение могло казаться неочевидным, а сегодня без языковых моделей и работы с текстом невозможно представить развитие искусственного интеллекта.
Котюков также отметил, что образовательные возможности не должны концентрироваться только в нескольких крупнейших городах страны. По его словам, регионы должны оставаться полноценными участниками научного, технологического и образовательного развития.
Еще одна важная мысль выступления касалась ответственности университетов за своих выпускников. Губернатор сравнил качественное образование с «пожизненной гарантией»: если вуз когда-то подготовил специалиста, он должен быть готов дать ему актуальные знания и спустя годы — через короткие программы, переподготовку и дополнительное образование.
«Если университет учил, то он обязан доучить. Если ты можешь дать своему выпускнику тридцатилетней давности актуальные знания короткой программой — ты молодец», — отметил Михаил Котюков.
По его словам, именно такая система — от сильной школьной базы до постоянного обновления знаний во взрослой жизни — может стать настоящей основой устойчивого экономического роста.