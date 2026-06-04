Михаил Котюков об образовании: «Все, что стоит в расписании, — все нужно»

«Я говорю: учи физику, математику, химию, русский, литературу, историю — это все нужно. Ты просто не знаешь, в какой момент жизни тебе это понадобится. Все, что стоит в расписании, — все нужно. Там нет ненужных предметов. Как в бильярде: хороший удар никогда не пропадает», — сказал Михаил Котюков.