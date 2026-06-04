«Единая Россия» выступает за смягчение налогов на малый бизнес

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В партии поддерживают позицию общественной организации малого бизнеса «Опора России», что любые изменения налоговых условий для бизнеса должны быть просчитаны и понятны всем.
Когда речь идёт о предпринимателях, создающих рабочие места и обеспечивающих развитие страны, важно сначала оценить эффект действующих мер, а уже потом принимать новые решения, подчеркнула координатор партпроекта «Предпринимательство», первый зампред комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина.
«Необходим прямой диалог и поиск сбалансированных решений совместно с сообществами и организациями предпринимателей. Поддержка малого и среднего бизнеса является одним из важных пунктов Народной программы. Наша задача — создавать правильные условия для развития бизнеса», — сказала она.
Региональный координатор федерального партийного проекта «Единой России» «Предпринимательство» в Красноярском крае, председатель комитета по экономике и налоговой политике Законодательного Собрания Красноярского края Егор Васильев:
"В Красноярском крае мы строим диалог с бизнесом именно на таких принципах: изменения должны опираться на предварительную оценку последствий и открытое обсуждение с теми, кто создаёт рабочие места.
Налоговые условия — это фундамент, на котором предприниматели планируют свое развитие, особенно те, кто только запустил свое дело, в том числе в рамках нашей программы «СВОй бизнес». Поспешные решения подрывают предсказуемость деловой среды и снижают готовность людей вкладываться в расширение производства. В крае мы активно используем площадку партийного проекта для таких обсуждений: регулярные встречи в Штабе общественной поддержки с предпринимательским сообществом, уполномоченным по защите прав предпринимателей в крае дают возможность получить обратную связь и учитывать ее при выработке решений. И этот формат мы будем усиливать".