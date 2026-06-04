Эксперт объяснил громкие заявления Стубба о ЕС

«Страны Балтии и Финляндию особо спрашивать не будут. Они должны голосовать так, как решили “главные” члены. Просто Стубб, у которого скоро истечет срок пребывания на посту президента, пытается найти себе место в другой сфере, в какой-то международной должности», — объяснил Светов.
Политолог напомнил, что ранее Стубба рассматривали в Европе как возможного переговорщика с Россией. Позже его предлагали в качестве посредника в мирном процессе, ссылаясь на хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом.
Эксперт отметил, что бывшие президенты нередко после ухода с поста устраиваются в международные структуры. Например, экс-президент Финляндии Мартти Ахтисаари работал представителем по Ближнему Востоку. Светов предположил, что Стубб, возможно, хотел бы стать генсеком ООН, однако никто не выдвигает его на этот пост.
«Он и [Эммануэль] Макрон — это люди, которые в ближайшем будущем потеряют президентские должности и хотят куда-то пристроиться. Они действуют из-за личных амбиций», — заключил Светов.