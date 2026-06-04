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Эксперт объяснил громкие заявления Стубба о ЕС

Президент Финляндии Александр Стубб стал чаще выступать с громкими заявлениями о будущем Евросоюза, чтобы обеспечить себе место в мировой политике после завершения президентского срока. Об этом NEWS.ru рассказал политолог и журналист Юрий Светов. Так эксперт прокомментировал идею финского лидера о расширении ЕС с 27 до 40 стран.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Собеседник NEWS.ru подчеркнул, что мнение Стубба по вопросу интеграции в ЕС новых членов не имеет большого веса. Решения о расширении и приеме новых членов в Евросоюз принимают три-четыре государства с крупнейшими экономиками — Германия, Франция, Италия и, отчасти, Испания.

«Страны Балтии и Финляндию особо спрашивать не будут. Они должны голосовать так, как решили “главные” члены. Просто Стубб, у которого скоро истечет срок пребывания на посту президента, пытается найти себе место в другой сфере, в какой-то международной должности», — объяснил Светов.

Политолог напомнил, что ранее Стубба рассматривали в Европе как возможного переговорщика с Россией. Позже его предлагали в качестве посредника в мирном процессе, ссылаясь на хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом.

Эксперт отметил, что бывшие президенты нередко после ухода с поста устраиваются в международные структуры. Например, экс-президент Финляндии Мартти Ахтисаари работал представителем по Ближнему Востоку. Светов предположил, что Стубб, возможно, хотел бы стать генсеком ООН, однако никто не выдвигает его на этот пост.

«Он и [Эммануэль] Макрон — это люди, которые в ближайшем будущем потеряют президентские должности и хотят куда-то пристроиться. Они действуют из-за личных амбиций», — заключил Светов.

Ранее Александр Стубб заявил, что возможный диалог с Россией должен начинаться через ЕС и его институты. По его словам, Хельсинки готов к коммуникации с Москвой.

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