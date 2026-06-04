Эксперт объяснил громкие заявления Стубба о ЕС

Президент Финляндии Александр Стубб стал чаще выступать с громкими заявлениями о будущем Евросоюза, чтобы обеспечить себе место в мировой политике после завершения президентского срока. Об этом NEWS.ru рассказал политолог и журналист Юрий Светов. Так эксперт прокомментировал идею финского лидера о расширении ЕС с 27 до 40 стран.