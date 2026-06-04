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Ким Чен Ын заявил о наращивании ядерного арсенала КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о наращивании усилий в военной ядерной сфере. Об этом в четверг сообщает агентство Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

В своем выступлении Ким Чен Ын подчеркнул, что за последние пять лет объем производства ядерных материалов, пригодных для создания оружия, вырос вдвое, пишет «Интерфакс».

По данным агентства, северокорейский лидер дал указание и дальше стремиться к росту этого показателя и «непрерывно увеличивать количество ядерного оружия».

Свои заявления Ким Чен Ын сделал во время визита на новый завод по выпуску ядерных материалов. ЦТАК уточняет, что на предприятии внедряются новые технологии.

Ранее стало известно, что Северная Корея провела испытания сразу двух видов вооружений. Речь идет о новой системе запуска многоцелевых легких ракет, а также о системе тактических крылатых ракет залпового огня, сообщило ЦТАК. За ходом испытаний лидер КНДР следил лично.

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