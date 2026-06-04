СМИ: Венгрия и Украина договорились о правах венгерского меньшинства в Закарпатье

Агентство Reuters отмечает, что соглашение о правах для венгерской общины (около 100 000 венгров) на Украине стало прорывом в затянувшемся споре, который привел к обострению отношений между Будапештом и Киевом и осложнил поддержку Венгрией амбиций Украины в отношении вступления в ЕС.
Мы добились прорыва в наших переговорах с Украиной о языковых, культурных и образовательных правах этнического венгерского меньшинства.
Мадьяр сообщил, что Украина восстановит систему школ для национальных меньшинств, а дети смогут использовать свой родной язык во всех школьных учреждениях. Студенты из числа этнических венгров также смогут использовать венгерскую национальную символику и флаги во время праздничных мероприятий и сдавать экзамены на венгерском языке.
По словам Мадьяра, Украина согласилась закрепить «в ближайшее время» условия достигнутого соглашения в законодательстве, а также в своем плане действий по переговорам о вступлении в ЕС. Киев пока официально не подтвердил достижение соглашения, указывает Politico.
Венгерский премьер пообещал, что, если это произойдет, Будапешт поддержит начало первого этапа переговоров о вступлении Украины в ЕС. При этом Reuters напоминает, что правительство Венгрии отказалось поддержать ускоренное вступление страны в блок. Сам Мадьяр заявил: «Если Украине удастся пройти все 33 этапа переговоров о вступлении в ЕС за 10 или 15 лет, наша страна проведет референдум по этому вопросу».
Politico пишет, что позиция ЕС по первому этапу переговоров (кластеру) будет официально утверждена на следующей неделе. Это позволит начать межправительственные конференции с Украиной 15 июня в Люксембурге. Открытие кластеров требует единогласного одобрения всеми 27 странами-членами ЕС, напоминает издание.