СМИ: Венгрия и Украина договорились о правах венгерского меньшинства в Закарпатье

Венгерский премьер пообещал, что, если это произойдет, Будапешт поддержит начало первого этапа переговоров о вступлении Украины в ЕС. При этом Reuters напоминает, что правительство Венгрии отказалось поддержать ускоренное вступление страны в блок. Сам Мадьяр заявил: «Если Украине удастся пройти все 33 этапа переговоров о вступлении в ЕС за 10 или 15 лет, наша страна проведет референдум по этому вопросу».