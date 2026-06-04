Швыдкой считает, что отношения РФ и США начнут улучшаться после ПМЭФ

Он отметил, что Россия сохраняет открытость к международному культурному сотрудничеству. «Мы открыты для любых контактов и выступлений, если это происходит в рамках российского законодательства. Мир не может закрыться для российской культуры, так же как и мы не можем закрыться для западной культуры, в том числе американской», — сказал Швыдкой.