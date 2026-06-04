Швыдкой считает, что отношения РФ и США начнут улучшаться после ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. В отношениях России и США могут начаться изменения после посещения представителей Соединенных Штатов Петербургского международного экономического форума. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на полях форума.
«Думаю, что с американцами будет какое-то движение. Повторю, оно будет крайне непростым. Я бы не говорил о каком-то прорыве, но сам факт того, что на форум приехал председатель комиссии по изящным искусствам Соединенных Штатов очень важен», — сказал Швыдкой журналистам.
По его словам, приезд председателя Комиссии по изящным искусствам США Родни Мимса Кука — младшего стал первым за долгое время случаем участия в российских мероприятиях американского чиновника такого уровня. «Сегодня мы говорили о возможностях размораживания культурных контактов — это очень важный момент. Мне кажется, это некое начало для того, чтобы двигаться вперед», — отметил Швыдкой.
При этом он подчеркнул, что восстановление отношений будет происходить в сложной политической обстановке. «В Америке очень сильны антироссийские настроения, прежде всего в медиа и политической среде. Кроме того, обсуждаются новые санкции против России. Поэтому все это происходит в крайне непростом контексте», — пояснил спецпредставитель президента РФ.
Он отметил, что Россия сохраняет открытость к международному культурному сотрудничеству. «Мы открыты для любых контактов и выступлений, если это происходит в рамках российского законодательства. Мир не может закрыться для российской культуры, так же как и мы не можем закрыться для западной культуры, в том числе американской», — сказал Швыдкой.
Спецпредставитель президента РФ также добавил, что культура остается важным инструментом восстановления доверия между странами. «Культура многого не может, но она может создать атмосферу доверия. А сегодня именно доверия между странами очень не хватает», — заключил Швыдкой.
О форуме.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.