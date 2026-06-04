Консультации Беларуси и России по безопасности пройдут в сентябре

«Следующий раунд (консультаций между Беларусью и РФ по безопасности — Sputnik) запланирован в сентябре», — отметил замминистра иностранных дел.
Предыдущая встреча спецпредставителей Беларуси и России прошла в Минске
Договор о гарантиях безопасности.
Договор о гарантиях безопасности был подписан в Минске 6 декабря 2024 года на заседании ВГС президентами Беларуси и России. Позже его ратифицировали Госдума и Совфед РФ, а также Палата представителей и Совет республики Беларуси.
Российский лидер Владимир Путин подписал соответствующий закон 28 февраля, а глава белорусского государства Александр Лукашенко — 4 марта.
Договор о гарантиях безопасности устанавливает взаимные обязательства в сфере обороны и защиты суверенитета с задействованием всех сил и средств. Определяется, что нападение на одну из стран рассматривается как агрессия против обеих.
В положениях договора о гарантиях безопасности заложен принцип использования ядерного и обычных вооружений, а также другие методы защиты Беларуси и России.
Данный документ является реакцией двух стран на активизацию НАТО у границ Союзного государства.
Договор рассчитан на 10 лет с последующей автоматической пролонгацией.