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Консультации Беларуси и России по безопасности пройдут в сентябре

МИНСК, 4 июн — Sputnik. Очередной раунд консультаций между белорусской и российской сторонами по вопросам обеспечения безопасности в рамках Договора о безопасности Союзного государства запланирован на сентябрь, сообщил заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Михаил Галузин.

Источник: Sputnik.by

«Следующий раунд (консультаций между Беларусью и РФ по безопасности — Sputnik) запланирован в сентябре», — отметил замминистра иностранных дел.

Предыдущая встреча спецпредставителей Беларуси и России прошла в Минске 16—17 марта. Они обсудили действия межгосударственного договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.

Договор о гарантиях безопасности.

Договор о гарантиях безопасности был подписан в Минске 6 декабря 2024 года на заседании ВГС президентами Беларуси и России. Позже его ратифицировали Госдума и Совфед РФ, а также Палата представителей и Совет республики Беларуси.

Российский лидер Владимир Путин подписал соответствующий закон 28 февраля, а глава белорусского государства Александр Лукашенко — 4 марта.

Договор о гарантиях безопасности устанавливает взаимные обязательства в сфере обороны и защиты суверенитета с задействованием всех сил и средств. Определяется, что нападение на одну из стран рассматривается как агрессия против обеих.

В положениях договора о гарантиях безопасности заложен принцип использования ядерного и обычных вооружений, а также другие методы защиты Беларуси и России.

Данный документ является реакцией двух стран на активизацию НАТО у границ Союзного государства.

Договор рассчитан на 10 лет с последующей автоматической пролонгацией.

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