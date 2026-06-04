В МИД прокомментировали угрозы Подоляка в адрес Лукашенко

«Чего еще ожидать от нацистского режима, чей главарь не гнушается угрозами в адрес России, в адрес Москвы, не гнушается угрозами атаковать Красную площадь во время торжественных мероприятий по случаю великой победы советского народа в Великой Отечественной войне», — сказал он журналистам на полях ПМЭФ, комментируя угрозы Подоляка в адрес Лукашенко.