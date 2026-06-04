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В МИД прокомментировали угрозы Подоляка в адрес Лукашенко

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Угрозы советника офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко еще раз подчеркивают нацистский характер киевского режима, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Источник: © РИА Новости

«Чего еще ожидать от нацистского режима, чей главарь не гнушается угрозами в адрес России, в адрес Москвы, не гнушается угрозами атаковать Красную площадь во время торжественных мероприятий по случаю великой победы советского народа в Великой Отечественной войне», — сказал он журналистам на полях ПМЭФ, комментируя угрозы Подоляка в адрес Лукашенко.

«Киевские главари еще раз выставили себя откровенными террористами, нацистами, преступниками по большому счету. Я уверен что наши белорусские друзья все это фиксируют, понимают и делают правильные выводы», — подчеркнул дипломат.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.

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