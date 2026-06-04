Красноярский край и Республика Татарстан подписали план совместных мероприятий на ближайшие три года

Итогом встречи стало подписание Плана мероприятий на 2026−2028 годы по реализации Соглашения между Красноярским краем и Республикой Татарстан о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве от 15 февраля 2013 года. По словам Михаила Котюкова, вскоре делегация Татарстана посетит Красноярск, затем случится ответный визит. «В Красноярском крае очень активная национально-культурная автономия татар, много идей и мероприятий. Впереди летний сезон, и план уже сформирован и в экономической, и в социальной сфере. Будем уделять этому особое внимание», — подчеркнул глава Красноярского края.