Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярский край и Республика Татарстан подписали план совместных мероприятий на ближайшие три года

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Красноярского края Михаил Котюков провел встречу с главой Республики Татарстан Рустамом Нургалиевым.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Красноярского края Михаил Котюков провел встречу с главой Республики Татарстан Рустамом Нургалиевым.

Итогом встречи стало подписание Плана мероприятий на 2026−2028 годы по реализации Соглашения между Красноярским краем и Республикой Татарстан о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве от 15 февраля 2013 года. По словам Михаила Котюкова, вскоре делегация Татарстана посетит Красноярск, затем случится ответный визит. «В Красноярском крае очень активная национально-культурная автономия татар, много идей и мероприятий. Впереди летний сезон, и план уже сформирован и в экономической, и в социальной сфере. Будем уделять этому особое внимание», — подчеркнул глава Красноярского края.