Коллективную экспозицию субъектов Российской Федерации СФО «Большая Сибирь» открыли на ПМЭФ-2026

«Мы фактически закончили большой научный проект “Сибирский кольцевой источник фотонов”. Говоря о сельском хозяйстве, хочу отметить, что мы собрали рекордный урожай зерна — более 18 млн тонн. В этом году мы будем проводить праздник Российского поля на территории Алтайского края. Мы создали рабочие группы, где системно работаем над тем, чтобы семеноводство региональное было востребовано в каждом из наших субъектов».Также он отметил, что ведется совместная работа и создаются специальные программы по восстановлению здоровья участников СВО. Приветственное слово гостям сказал и губернатор Красноярского края Михаил Котюков: «Особо приятно в Год единства народов России пригласить вас всех в единую, большую и многонациональную Сибирь. В наших краях живут люди разных народов и национальностей. Но уже больше четырех веков нас объединяет общая история, единое настоящее и точно общее будущее, а также единый план развития экономики, социальной сферы и инфраструктуры Сибири. Поэтому уверен, что работа на стенде будет интересной, а для гостей — содержательной».16+