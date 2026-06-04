Коллективную экспозицию субъектов Российской Федерации СФО «Большая Сибирь» открыли на ПМЭФ-2026

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На Петербургском международном экономическом форуме состоялась торжественная церемония открытия коллективной экспозиции субъектов Российской Федерации Сибирского федерального округа «Большая Сибирь».
Это площадка, на которой собираются представители бизнеса, науки, органов власти со всего округа и сверяют часы для дальнейшей работы. По словам полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева, в этом году многое было достигнуто:
«Мы фактически закончили большой научный проект “Сибирский кольцевой источник фотонов”. Говоря о сельском хозяйстве, хочу отметить, что мы собрали рекордный урожай зерна — более 18 млн тонн. В этом году мы будем проводить праздник Российского поля на территории Алтайского края. Мы создали рабочие группы, где системно работаем над тем, чтобы семеноводство региональное было востребовано в каждом из наших субъектов».Также он отметил, что ведется совместная работа и создаются специальные программы по восстановлению здоровья участников СВО. Приветственное слово гостям сказал и губернатор Красноярского края Михаил Котюков: «Особо приятно в Год единства народов России пригласить вас всех в единую, большую и многонациональную Сибирь. В наших краях живут люди разных народов и национальностей. Но уже больше четырех веков нас объединяет общая история, единое настоящее и точно общее будущее, а также единый план развития экономики, социальной сферы и инфраструктуры Сибири. Поэтому уверен, что работа на стенде будет интересной, а для гостей — содержательной».16+