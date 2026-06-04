МИД: угрозы Подоляка в адрес Лукашенко показывают нацистский характер Киева

Он подчеркнул, что нельзя ожидать другого от нацистского режима, который не гнушается угрозами атаковать Красную площадь во время парада Победы 9 мая.
Комментируя угрозы Подоляка, Галузин отметил, что украинские власти снова выставили себя «откровенными террористами, нацистами, преступниками по большому счету».
«Я уверен, что наши белорусские друзья все это фиксируют, понимают и делают правильные выводы», — добавил российский дипломат.
Помимо угроз в адрес белорусского лидера, Подоляк заявлял о возможном нанесении ударов по Беларуси. По его информации, Владимир Зеленский одобрил эти удары «при возможности». В Киеве заявляли, что на белорусской территории якобы намечено 500 потенциальных целей.
Глава белорусского государства Александр Лукашенко ранее прокомментировал эти угрозы, назвав их «трепом каким-то».
«Где-то курнул, где-то кольнул и прочее произошло, и он начинает делать это заявление. Мне его просто жаль. Поэтому я молчу. Не дай бог попасть в такую ситуацию», — отметил Лукашенко.