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МИД: угрозы Подоляка в адрес Лукашенко показывают нацистский характер Киева

МИНСК, 4 июн — Sputnik. Угрозы советника офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка в адрес президента Беларуси Александра Лукашенко в очередной раз подчеркивают нацистский характер киевского режима, заявил заместитель руководителя российского дипведомства Михаил Галузин.

Источник: Sputnik.by

Он подчеркнул, что нельзя ожидать другого от нацистского режима, который не гнушается угрозами атаковать Красную площадь во время парада Победы 9 мая.

Комментируя угрозы Подоляка, Галузин отметил, что украинские власти снова выставили себя «откровенными террористами, нацистами, преступниками по большому счету».

«Я уверен, что наши белорусские друзья все это фиксируют, понимают и делают правильные выводы», — добавил российский дипломат.

Помимо угроз в адрес белорусского лидера, Подоляк заявлял о возможном нанесении ударов по Беларуси. По его информации, Владимир Зеленский одобрил эти удары «при возможности». В Киеве заявляли, что на белорусской территории якобы намечено 500 потенциальных целей.

Глава белорусского государства Александр Лукашенко ранее прокомментировал эти угрозы, назвав их «трепом каким-то».

«Где-то курнул, где-то кольнул и прочее произошло, и он начинает делать это заявление. Мне его просто жаль. Поэтому я молчу. Не дай бог попасть в такую ситуацию», — отметил Лукашенко.

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