В Госдуме оценили инициативу по ужесточению визового режима в ЕС

«Каким образом можно усилить давление на Кремль, мне бы хотелось у них спросить. Сделать неудобно людям — это одно дело, а усилить давление на Кремль таким образом точно не получится и вообще никак, я бы так сказала. Может быть, они считают просто, что надо обязательно всем за границу. У нас сейчас все прекрасно в этом смысле, и мы можем спокойно отдыхать и в России, инфраструктура создана», — заявила депутат «Ленте.ру».