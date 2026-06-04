В Госдуме оценили инициативу по ужесточению визового режима в ЕС

Поводом для комментария стала новость о том, что 11 европейских государств, включая страны, не входящие в Евросоюз, обратились к Брюсселю с требованием ужесточить визовый режим для граждан РФ перед летним сезоном. По задумке инициаторов, это должно будет оказать воздействие на Москву.
«Каким образом можно усилить давление на Кремль, мне бы хотелось у них спросить. Сделать неудобно людям — это одно дело, а усилить давление на Кремль таким образом точно не получится и вообще никак, я бы так сказала. Может быть, они считают просто, что надо обязательно всем за границу. У нас сейчас все прекрасно в этом смысле, и мы можем спокойно отдыхать и в России, инфраструктура создана», — заявила депутат «Ленте.ру».
Примечательно, что на этом фоне ранее появились данные о снижении числа отказов в шенгенских визах российским туристам. В 2025 году доля отрицательных решений сократилась с 7,4 до 6,3 процента.