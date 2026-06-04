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В Госдуме оценили инициативу по ужесточению визового режима в ЕС

Европейские страны, ужесточая правила выдачи шенгенских виз для россиян, создадут проблемы для обычных людей, но на позицию Кремля это никак не повлияет. Такое мнение в интервью «Ленте.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) высказала первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Поводом для комментария стала новость о том, что 11 европейских государств, включая страны, не входящие в Евросоюз, обратились к Брюсселю с требованием ужесточить визовый режим для граждан РФ перед летним сезоном. По задумке инициаторов, это должно будет оказать воздействие на Москву.

«Каким образом можно усилить давление на Кремль, мне бы хотелось у них спросить. Сделать неудобно людям — это одно дело, а усилить давление на Кремль таким образом точно не получится и вообще никак, я бы так сказала. Может быть, они считают просто, что надо обязательно всем за границу. У нас сейчас все прекрасно в этом смысле, и мы можем спокойно отдыхать и в России, инфраструктура создана», — заявила депутат «Ленте.ру».

Примечательно, что на этом фоне ранее появились данные о снижении числа отказов в шенгенских визах российским туристам. В 2025 году доля отрицательных решений сократилась с 7,4 до 6,3 процента.