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Эксперт: чем грозит Германии исторический провал на выборах в ООН

Неудача Германии на выборах в Совет Безопасности ООН грозит серьезными репутационными потерями для Берлина. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал немецкий политолог Александр Рар. Он прокомментировал заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который признал, что заявка страны на место непостоянного члена СБ ООН на 2027−2028 годы провалилась. По словам эксперта, этот инцидент нанесет чувствительный удар по престижу европейского государства и авторитету его дипломатического корпуса.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Рар отметил, что ФРГ впервые не удалось заручиться поддержкой ООН для получения места в Совбезе. Как подчеркнул собеседник NEWS.ru, немецкая дипломатия всегда гордилась своей принципиальностью в защите международного права, «высокой моралью», продвижением прав человека и либеральных ценностей. Однако в ООН Берлину дали неожиданный отпор, несмотря на то, что Генассамблею возглавляет немка — Анналена Бербок.

«ФРГ выступала и выступает против многополярного мира. Этим Германия изолирует себя на международной арене, даже не замечая этого. Поучающий тон немецкой дипломатии останется, он никуда не уйдет. Это показывает реакция элит на поражение во время голосования в ООН. Германия говорит, что правительство не отступит от позиции по поддержке Украины и Израиля. С моей точки зрения, Берлин таким поведением будет усиливать свою изоляцию», — пояснил Рар.

Политолог уверен, что этот дипломатический провал ставит крест на амбициях канцлера Фридриха Мерца, планировавшего превратить Германию в главного управляющего Евросоюза и провести милитаризацию всего континента под немецким руководством. Рар также отметил, что власти страны повели себя крайне неадекватно. Вместо того чтобы проанализировать собственные просчеты, глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль, как отметил эксперт, с «угрюмым лицом» сразу же возложил вину на Москву, обвинив ее в организации закулисных интриг против Германии.

«Немецкие элиты никак не могут понять, что их так называемая принципиальность в вопросах международного права на самом деле ничего не стоит», — подвел итог Рар.

Напомним, что ранее Вадефуль выступил с обвинениями в адрес России из-за того, что Германию впервые не избрали непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Для получения места ФРГ требовалось заручиться поддержкой двух третей голосов. Однако страна смогла набрать лишь 104 голоса из 127 необходимых, так и не преодолев установленный порог.

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