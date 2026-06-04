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На ПМЭФ формируется повестка будущего, заявила Матвиенко

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) формируется повестка будущего, к нему приковано внимание всего мира.

Источник: © РИА Новости

«Петербург в эти дни (проведения ПМЭФ — ред.) — это столица бизнеса, столица экономики мировой, это место, где формируется повестка будущего, и он имеет очень важное значение. К нему приковано внимание всегда всего мира: что скажет Россия, какие сигналы пошлет», — отметила политик в ходе церемонии награждения финалистов пятого международного конкурса «Женщины за здоровое общество».

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.

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