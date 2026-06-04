На ПМЭФ формируется повестка будущего, заявила Матвиенко

«Петербург в эти дни (проведения ПМЭФ — ред.) — это столица бизнеса, столица экономики мировой, это место, где формируется повестка будущего, и он имеет очень важное значение. К нему приковано внимание всегда всего мира: что скажет Россия, какие сигналы пошлет», — отметила политик в ходе церемонии награждения финалистов пятого международного конкурса «Женщины за здоровое общество».