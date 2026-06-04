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Глава делегации США назвал Петербург одним из лучших творений человечества

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Глава делегации США на Петербургском международном экономическом форуме Родни Кук назвал Санкт-Петербург одним из лучших творений человечества.

Источник: РИА Новости

Кук заявил, что ощущает особую связь с северной столицей России и сравнил ее историю с судьбой своего родного города — Атланты.

«Там, откуда я родом, мой город тоже находился в осаде и подвергался бомбардировкам во время войны. Фюрер хотел проехать на своем Mercedes-Benz под аркой Адмиралтейства, подняться на балкон Зимнего дворца и обратиться к жителям этого города, а затем уже на следующий день сравнять с землей весь город — одно из лучших творений человечества», — сказал Кук, выступая в рамках сессии «Россия — США: диалог культур».

Кук возглавляет американскую делегацию на ПМЭФ. Он также является главой Комиссии по изящным искусствам США, что соответствует должности главы министерства культуры в США. Ранее в беседе с РИА Новости он высоко отзывался о России, заявлял о планах провести встречу с министром культуры РФ Ольгой Любимовой и принять участие в пленарном заседании форума.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня.

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