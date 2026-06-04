Лукашенко отменил утильсбор на ввозимые в Белоруссию грузовики

«Александр Лукашенко подписал Указ “О мерах по развитию международных автомобильных перевозок грузов”. Документ предусматривает освобождение от уплаты утилизационного сбора в 2026 году ввозимых в Беларусь новых (не более 3 лет с даты выпуска) грузовых автомобилей экологического класса 5 и выше, прицепов и полуприцепов», — говорится в публикации.
Отмечается, что указ направлен на создание дополнительных условий для обновления белорусскими автоперевозчиками парка транспортных средств, конкурентоспособных на международном рынке.
«Предлагаемые преференции позволят увеличить экспорт транспортных услуг и будут способствовать развитию экспортно ориентированного сегмента экономики страны», — сказано в сообщении.