Лукашенко отменил утильсбор на ввозимые в Белоруссию грузовики

«Александр Лукашенко подписал Указ “О мерах по развитию международных автомобильных перевозок грузов”. Документ предусматривает освобождение от уплаты утилизационного сбора в 2026 году ввозимых в Беларусь новых (не более 3 лет с даты выпуска) грузовых автомобилей экологического класса 5 и выше, прицепов и полуприцепов», — говорится в публикации.