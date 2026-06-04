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Лукашенко отменил утильсбор на ввозимые в Белоруссию грузовики

МИНСК, 4 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об освобождении от утилизационного сбора ввозимые в республику грузовики, с момента выпуска которых прошло не более 3 лет, сообщает близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул первого».

«Александр Лукашенко подписал Указ “О мерах по развитию международных автомобильных перевозок грузов”. Документ предусматривает освобождение от уплаты утилизационного сбора в 2026 году ввозимых в Беларусь новых (не более 3 лет с даты выпуска) грузовых автомобилей экологического класса 5 и выше, прицепов и полуприцепов», — говорится в публикации.

Отмечается, что указ направлен на создание дополнительных условий для обновления белорусскими автоперевозчиками парка транспортных средств, конкурентоспособных на международном рынке.

«Предлагаемые преференции позволят увеличить экспорт транспортных услуг и будут способствовать развитию экспортно ориентированного сегмента экономики страны», — сказано в сообщении.

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