ЕС готовит пакет мер поддержки Армении из-за ограничений РФ

Как уточнила фон дер Ляйен, среди дополнительных мер значатся упрощение торговых процедур для армянской агропромышленной продукции и адресная поддержка пострадавших отраслей, в частности цветочной индустрии, на фоне недавнего запрета России на импорт цветов из Армении. «Завтра в Латвию должна прибыть партия из 10 тыс. цветов. За ней последуют и другие», — отметила глава ЕК.
«Продлевая экспортные ограничения на армянскую продукцию, Москва использует экономические отношения в качестве оружия для оказания политического давления. Мы слишком хорошо знаем эту тактику. Именно поэтому Европа твердо поддерживает Армению», — заявила фон дер Ляйен.
Она также сообщила, что ЕС продолжит укреплять связи между предприятиями, выполняя обязательства, принятые на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. По словам главы ЕК, поддержка, оказываемая с 2024 года в рамках Плана по обеспечению устойчивости и роста, уже охватила 7 тыс. армянских компаний и способствовала созданию более 20 тыс. рабочих мест.
Фон дер Ляйен подтвердила приверженность ЕС плану партнерства с Ереваном в сфере коммуникаций, согласованному на саммите, и положительно оценила недавнее возобновление железнодорожного сообщения с Арменией через Грузию и Турцию. «Мы готовы оказывать поддержку инфраструктуре и пунктам пересечения границы по мере возобновления региональных связей», — указала она.
Кроме того, стороны договорились о формировании совместной рабочей группы ЕС — Армения для мониторинга реализации достигнутых договоренностей.