ЕС готовит пакет мер поддержки Армении из-за ограничений РФ

Она также сообщила, что ЕС продолжит укреплять связи между предприятиями, выполняя обязательства, принятые на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. По словам главы ЕК, поддержка, оказываемая с 2024 года в рамках Плана по обеспечению устойчивости и роста, уже охватила 7 тыс. армянских компаний и способствовала созданию более 20 тыс. рабочих мест.