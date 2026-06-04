СМИ: впервые в истории Дании женщины получили большинство мест в кабинете министров

Strait Times напоминает, что на мартовских выборах социал-демократы Фредериксен показали самый слабый результат с 1903 года, но остались крупнейшей партией (38 мест в парламенте). Ни левый, ни правый блок не получили большинства на выборах, в результате чего датский парламент раскололся. Поскольку четыре партии, вошедшие в новую правящую коалицию, занимают всего 82 из 179 мест в парламенте, новому кабинету министров придется полагаться на поддержку других партий при принятии решений и законов.