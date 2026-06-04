СМИ: впервые в истории Дании женщины получили большинство мест в кабинете министров

Фредериксен 1 июня, после нескольких месяцев переговоров, заявила, что ей удалось сформировать коалиционное правительство из своих социал-демократов, представителей «Социалистической народной партии», «Социал-либеральной партии» (Radikale Venstre) и центристской партии «Умеренные». Вчера она объявила имена новых министров, сообщает The Strait Times.
В этом правительстве 21 министр, и впервые в истории Дании женщин-министров больше, чем мужчин.
Из 21 поста министров женщины получили 11 (52%). По этому показателю Дания обошла некоторые другие европейские страны: она сравнялась с Финляндией, но опередила Швецию (50%) и Норвегию (45%). Самая высокая представленность женщин в европейском правительстве зафиксирована в Исландии (54%), уточняет агентство Bloomberg.
Издание добавляет, что, несмотря на высокую репутацию Дании в области гендерного равенства, женщина впервые возглавила страну только в 2011 году, когда Хелле Торнинг-Шмидт была избрана премьер-министром.
В списке членов нового кабинета есть представители и бывшего правительства: пост министра иностранных дел сохранил Ларс Лекке Расмуссен, который раньше также был премьер-министром Дании.
Strait Times напоминает, что на мартовских выборах социал-демократы Фредериксен показали самый слабый результат с 1903 года, но остались крупнейшей партией (38 мест в парламенте). Ни левый, ни правый блок не получили большинства на выборах, в результате чего датский парламент раскололся. Поскольку четыре партии, вошедшие в новую правящую коалицию, занимают всего 82 из 179 мест в парламенте, новому кабинету министров придется полагаться на поддержку других партий при принятии решений и законов.