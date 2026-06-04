Эксперт оценил последствия выборов в Конгресс для украинского вопроса

Эксперт подчеркивает: если оппозиция республиканцев — Демократическая партия — получит большинство, президент Дональд Трамп рискует полностью утратить контроль над украинским направлением. Собеседник NEWS.ru напомнил, что администрация президента США все чаще оказывается под давлением со стороны членов Конгресса. За одну ночь законодатели успели принять антивоенную резолюцию, настаивая на немедленном прекращении военных действий в Иране. В то же время в повестку вносят законопроект о поддержке Украины. Следующим шагом станет общее голосование в обеих палатах Конгресса.