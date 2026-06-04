Эксперт оценил последствия выборов в Конгресс для украинского вопроса

Эксперт подчеркивает: если оппозиция республиканцев — Демократическая партия — получит большинство, президент Дональд Трамп рискует полностью утратить контроль над украинским направлением. Собеседник NEWS.ru напомнил, что администрация президента США все чаще оказывается под давлением со стороны членов Конгресса. За одну ночь законодатели успели принять антивоенную резолюцию, настаивая на немедленном прекращении военных действий в Иране. В то же время в повестку вносят законопроект о поддержке Украины. Следующим шагом станет общее голосование в обеих палатах Конгресса.
«В целом мы видим тренд ослабления влияния Трампа и его команды. Глава Белого дома теряет контроль над законодателями. Если демократы получат большинство на выборах в Конгресс, они будут принимать много проукраинских биллей и требовать усилить поддержку Киева. Глава Белого дома может потерять инициативу на украинском направлении», — пояснил Дудаков.
Палата представителей Конгресса США сделала шаг навстречу новому пакету поддержки для Украины. Законодатели проголосовали за то, чтобы вынести соответствующий законопроект на рассмотрение. Документ, помимо помощи Киеву, также включает санкционные меры против России. Инициативу поддержали 218 членов нижней палаты. Теперь вопрос подлежит дальнейшему обсуждению.