Бывшего министра обороны Британии обвиняют в призывах к терроризму

«В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего министра обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Бена Уоллеса», — заявили в Генпрокуратуре.
Бывшему главе оборонного ведомства инкриминируются призывы к передаче ракет киевскому режиму для нанесения удара по Крымскому мосту. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.
Как уточнили в надзорном ведомстве, по версии следствия, в сентябре 2025 года в Польше на публичном заседании конференции «Варшавский форум по безопасности — 2025» Уоллес выступил с заявлением, которое «содержало призывы к осуществлению террористической деятельности, в том числе путем предоставления Украине дальнобойного ракетного вооружения для обеспечения возможности нанесения ударов по Крымскому мосту с целью создания непригодных условий для проживания мирного населения на территории Республики Крым». Указанное заявление было распространено на видеохостинге, в мессенджерах и на страницах интернет-ресурсов.
«В связи с тем, что Уоллес скрывается от следствия, он объявлен в международный розыск. Судом ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу выполнены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого», — добавили в Генпрокуратуре.
Санкция части 2 статьи 205.2 УК РФ предусматривает наказание от штрафа в размере от 300 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере дохода осужденного за период от трех до пяти лет до лишения свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.