Бывшего министра обороны Британии обвиняют в призывах к терроризму

Как уточнили в надзорном ведомстве, по версии следствия, в сентябре 2025 года в Польше на публичном заседании конференции «Варшавский форум по безопасности — 2025» Уоллес выступил с заявлением, которое «содержало призывы к осуществлению террористической деятельности, в том числе путем предоставления Украине дальнобойного ракетного вооружения для обеспечения возможности нанесения ударов по Крымскому мосту с целью создания непригодных условий для проживания мирного населения на территории Республики Крым». Указанное заявление было распространено на видеохостинге, в мессенджерах и на страницах интернет-ресурсов.