Полковник Ходаренок: удары ВС РФ по Украине должны быть резко усилены

К слову говоря, последнее время много говорилось об ударах по центрам принятия решений, объектам и целям, которые имеют для Украины не только оперативно-стратегическое, но и морально-психологическое воздействие. Но что в итоге? Квартал правительственных зданий в Киеве, что называется, цветет и пахнет, по мостам через Днепр осуществляется беспрепятственное автомобильное и железнодорожное сообщение, в столицу Украины свободно приезжают политические и военные деятели Запада, никто из руководства Украины на данный момент так и не понес персональной ответственности за организацию ударов по России.