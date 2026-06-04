Полковник Ходаренок: удары ВС РФ по Украине должны быть резко усилены

Интенсивность атак украинских беспилотников по российским регионам возрастает. Огневому воздействию все чаще стали подвергаться объекты сугубо гражданской инфраструктуры. Украинские дроны за последние два дня атаковали междугородний автобус Подольск — Симферополь в ДНР и поезда с пассажирами в Крыму и в ЛНР. С чем это связано и как в этой ситуации нужно ответить России — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.
Интенсивность атак беспилотной авиации ВСУ по объектам на территории России только возрастает. В ударах принимают участие сотни и сотни беспилотных летательных аппаратов (БЛА). В последнее время все чаще огневому воздействию стали подвергаться объекты сугубо гражданской инфраструктуры. Возникает вопрос — что делать?
Целями для ударов БЛА ВСУ сегодня уже становятся междугородние автобусы и личный транспорт граждан в новых регионах и в приграничных с Украиной областях России, и даже сравнительно мелкие группы местных жителей. В качестве объектов поражения рассматриваются пригородные электропоезда. Во многих областях России (в том числе и весьма далеких от линии фронта) граждане каждую ночь получают СМС — «Беспилотная опасность. Не приближайтесь к окнам».
Начнем разбираться с ситуацией по пунктам.
В ночь на 2 июня Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный удар по Украине. В числе целей были военные и энергетические объекты в Киеве и других регионах. Украинскую столицу затянуло дымом от пожаров, более сотни тысяч человек остались без света. Под удар попали военные заводы, сборочные цеха БЛА, пункты ремонта военной техники и инфраструктура для поставок грузов НАТО.
Надо заметить, что одной из основных целей подобных ударов является принуждение руководства Украины к отказу от осуществления налетов на объекты на территории России. Тогда возникает вопрос — решается ли эта задача в ходе массированных огневых ударов (МОУ) ВС РФ?
Однако не прошло и суток после нашего МОУ от 2 июня, как противник осуществил очередной налет на Россию, в ходе отражения которого средствами противовоздушной обороны ВС РФ сбиты были 754 беспилотных летательных аппарата самолетного типа ВСУ. Особо подчеркнем эту цифру — 754 БЛА.
ВС РФ в ходе МОУ 2 июня, по оценкам военных экспертов, чуть ли не в клочья разнесли сборочные цеха БЛА на территории Украины, а противник, как ни в чем не бывало, всего через сутки ответил ударом сотнями БЛА. ~То есть получается, врагу не так уже и больно от наших МОУ? Или как?~
Еще через сутки, 3 июня, беспилотная авиация ВСУ ударила по Ленинградской области и городу Санкт-Петербургу в день открытия ПМЭФ. В аэропорту Пулково было задержано более 29 рейсов. Взрывы были слышны в Адмиралтейском, Василеостровском, Приморском, Красносельском и Кировскком районах Санкт-Петербурга.
То есть по факту получается, что наши МОУ (2 июня, в частности) пока не производят должного впечатления на военно-политическое руководство Украины и не принуждают его отказаться от проведения налетов и планирования дальнейших ударов. Иными словами, в Киеве, похоже, и не страшно, и не больно. Или мы не туда бьем?
А по идее, должно быть так — посмотрел президент Украины в окно, увидел результаты ударов ВС РФ в ответ на его очередной налет на Россию и пришел к однозначному выводу: «Надо отказаться от планирования подобных ударов. Иначе российская армия мне всю Украину за неделю вынесет».
Но пока к подобным заключениям Владимир Зеленский так и не пришел. Значит, пока кровь в жилах от ужаса у него отнюдь не застыла и жутко ему не стало. ~Стало быть, интенсивность и мощь ударов по объектам на территории Украины со стороны ВС РФ должна быть резко усилена (на порядок, на два).~
К слову говоря, последнее время много говорилось об ударах по центрам принятия решений, объектам и целям, которые имеют для Украины не только оперативно-стратегическое, но и морально-психологическое воздействие. Но что в итоге? Квартал правительственных зданий в Киеве, что называется, цветет и пахнет, по мостам через Днепр осуществляется беспрепятственное автомобильное и железнодорожное сообщение, в столицу Украины свободно приезжают политические и военные деятели Запада, никто из руководства Украины на данный момент так и не понес персональной ответственности за организацию ударов по России.
Таким образом, наши удары по Украине должны привести только к одному результату — у персоналий военно-политического руководства в Киеве (если они останутся после этих МОУ в живых) кровь от ужаса должна холодеть в жилах, душа уйти в пятки и волосы на голове и на всех остальных частях тела стоять дыбом.
А если стрелять негромко, бомбить не так чтобы сильно, жечь, но при этом особо никого не обжигать — так войны не выиграть и победы никак не добиться. Принцип умеренности в ведении военных действий аморален по своей сути и ведет только к затягиванию конфликта и лишним жертвам.
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Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).