Трамп обвинил Конгресс в непатриотичности из-за резолюции по Ирану

Закон о военных полномочиях 1973 года обязывает главу государства прекращать боевые действия через 60 дней, если Конгресс не проголосует за объявление войны или не примет специальный акт, разрешающий применение силы. Допускается однократное продление срока еще на 30 дней, но только при условии, что президент письменно заверит законодателей: дополнительное время необходимо для безопасного вывода войск. Конгресс до сих пор не дал согласия на военную операцию против Ирана, а Белый дом публично не заявлял о намерении запрашивать такое разрешение.