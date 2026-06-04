Трамп обвинил Конгресс в непатриотичности из-за резолюции по Ирану

«На бессмысленном голосовании в разгар финальной стадии моих переговоров по окончанию войны с Ираном четверо республиканцев и все демократы выступили за ограничение моих военных полномочий. Как можно было совершить такой непатриотичный поступок?» — приводит слова Трампа в соцсети Truth Social «Интерфакс».
По его словам, демократы скорее дадут стране потерпеть неудачу, чем позволят ему «одержать очередную из многочисленных побед».
Итоги голосования показали: 215 конгрессменов поддержали резолюцию, 208 выступили против. Теперь документ направляется в Сенат. Даже если верхняя палата его одобрит, у президента остается право наложить вето.
Закон о военных полномочиях 1973 года обязывает главу государства прекращать боевые действия через 60 дней, если Конгресс не проголосует за объявление войны или не примет специальный акт, разрешающий применение силы. Допускается однократное продление срока еще на 30 дней, но только при условии, что президент письменно заверит законодателей: дополнительное время необходимо для безопасного вывода войск. Конгресс до сих пор не дал согласия на военную операцию против Ирана, а Белый дом публично не заявлял о намерении запрашивать такое разрешение.
Как отмечают американские СМИ, на практике далеко не все президенты США были готовы соблюдать это правило.
Соединенные Штаты начали наносить удары по Ирану 28 февраля. Согласно процедуре, после начала военной кампании у американского лидера есть 60 дней на проведение операции без прямого одобрения законодателей. Этот срок истекал 29 апреля. Однако у Дональда Трампа оставался небольшой резерв — до 1 мая. Именно в этот день он и направил в Конгресс уведомление о том, что считает миссию против Ирана выполненной.
Напомним, что официальное уведомление законодателей о начале ударов было отправлено 2 марта. Таким образом, Белый дом полностью соблюл юридические формальности, завершив активную фазу конфликта ровно в тот момент, когда его полномочия на ведение войны без санкции парламента должны были истечь.