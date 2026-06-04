Молдавию и Украину пригласили на переговоры по вступлению в ЕС

В конце мая издание Euractiv со ссылкой на высокопоставленного представителя Еврокомиссии (ЕК) сообщило, что 16 июня ЕК предложит Совету ЕС по общим вопросам запустить первый из шести переговорных «кластеров» по вступлению Украины в Евросоюз. Если лидеры стран ЕС в Европейском совете поддержат эту инициативу, переговоры с Украиной и Молдавией начнутся с обсуждения их соответствия ключевым демократическим, экономическим и институциональным стандартам Евросоюза.