Молдавию и Украину пригласили на переговоры по вступлению в ЕС

Дипломат опубликовала в соцсетях письмо с уведомлением, полученным от Кипрского председательства. В документе говорится, что Молдавия «выполнила все необходимые условия, и начинается подготовка к открытию кластерных переговоров, начиная с Кластера 1 — Основные ценности», пишет «Интерфакс».
Морарь выразила благодарность кипрскому председательству в Совете ЕС «за твердую поддержку и лидерство, которое он проявлял в последние месяцы, и за его постоянные усилия по продвижению процесса расширения».
Вице-премьер по европейской интеграции Кристина Герасимова тоже оценила «новые важные шаги для формального продвижения процесса присоединения Республики Молдова к Евросоюзу». По ее словам, это событие продолжает работу, которая уже началась внутри страны: реформы, приведение стандартов к европейским и подготовку к официальному запуску всех переговорных кластеров.
Герасимова уточнила, что в ближайшие дни на уровне Совета продолжатся обсуждения. Цель — завершить процесс, который позволит официально открыть первый блок переговоров.
В конце мая издание Euractiv со ссылкой на высокопоставленного представителя Еврокомиссии (ЕК) сообщило, что 16 июня ЕК предложит Совету ЕС по общим вопросам запустить первый из шести переговорных «кластеров» по вступлению Украины в Евросоюз. Если лидеры стран ЕС в Европейском совете поддержат эту инициативу, переговоры с Украиной и Молдавией начнутся с обсуждения их соответствия ключевым демократическим, экономическим и институциональным стандартам Евросоюза.
В Брюсселе этот блок называют «Основы». Его открывают первым, а закрывают последним. Внутри кластера рассматриваются верховенство права, работа демократических институтов, реформа госуправления, борьба с коррупцией и права человека, включая права национальных меньшинств. В Еврокомиссии подчеркивают, что прогресс именно по этому направлению определяет общий темп всех переговоров о вступлении.