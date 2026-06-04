СМИ: «Хезболла» отвергла соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем

Британский канал ВВС* сообщает, что Израилю и Ливану удалось договориться при посредничестве США после четвертого раунда переговоров. США помогут создать «пилотные зоны, которые будут контролировать ливанские вооруженные силы, исключая всех негосударственных субъектов».
Это значит, что из района между границей Израиля и рекой Литани в Ливане (примерно в 30 километрах севернее Израиля) должны быть «эвакуированы все боевики» «Хезболлы». Сейчас этот район оккупирован израильскими войсками, напоминает канал.
В Бейруте заявили, что «Хезболла» согласилась на прекращение огня. Однако член политического совета движения Махмуд Камати во вторник заявил, что «Хезболла» не будет выполнять никаких обязательств, взятых на ливано-израильских переговорах в Вашингтоне.
Мы считаем, что эти переговоры нас не касаются, и мы не признаем их выводов или решений, потому что мы принципиально отвергли их.
В четверг лидер «Хезболлы» Наим Касем официально отверг вашингтонские договоренности, пишет израильская газета The Jerusalem Post. Он предупредил, что «север Израиля не будет в безопасности, пока ливанские деревни подвергаются бомбардировкам, а людей убивают». Он назвал переговоры с Израилем «бесстыдными» и пообещал продолжить сопротивление, пока Израиль оккупирует Ливан.
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