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СМИ: «Хезболла» отвергла соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем

Израиль и Ливан в среду договорились возобновить хрупкое перемирие и создать ряд «пилотных» зон безопасности на территории Ливана, в которых будет запрещено движение «Хезболла». В четверг представители военизированной группировки выразили несогласие с этими договоренностями.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Британский канал ВВС* сообщает, что Израилю и Ливану удалось договориться при посредничестве США после четвертого раунда переговоров. США помогут создать «пилотные зоны, которые будут контролировать ливанские вооруженные силы, исключая всех негосударственных субъектов».

Это значит, что из района между границей Израиля и рекой Литани в Ливане (примерно в 30 километрах севернее Израиля) должны быть «эвакуированы все боевики» «Хезболлы». Сейчас этот район оккупирован израильскими войсками, напоминает канал.

В Бейруте заявили, что «Хезболла» согласилась на прекращение огня. Однако член политического совета движения Махмуд Камати во вторник заявил, что «Хезболла» не будет выполнять никаких обязательств, взятых на ливано-израильских переговорах в Вашингтоне.

Мы считаем, что эти переговоры нас не касаются, и мы не признаем их выводов или решений, потому что мы принципиально отвергли их.

Махмуд Камати
член политического совета «Хезболлы»

В четверг лидер «Хезболлы» Наим Касем официально отверг вашингтонские договоренности, пишет израильская газета The Jerusalem Post. Он предупредил, что «север Израиля не будет в безопасности, пока ливанские деревни подвергаются бомбардировкам, а людей убивают». Он назвал переговоры с Израилем «бесстыдными» и пообещал продолжить сопротивление, пока Израиль оккупирует Ливан.

* Доступ к сайтам ВВС на территории РФ ограничен

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