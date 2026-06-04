Захарова: в Европе понимают, что попали впросак из-за Украины

«Пока эта помощь продолжается, а с другой стороны, лицемерно говорится о начале переговоров, мы понимаем, что это обычная затяжка времени. То есть тянуть длительный переговорный процесс, перемирие, потом опять переговоры. А за эти год-два опять пополнить свои и украинские арсеналы и продолжить войну с нашей страной. Мы европейцам больше не верим», — заключил Джабаров.