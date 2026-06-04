Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Задержанный в Швеции сухогруз Caffa может быть передан Украине

Окружной суд Истада постановил, что сухогруз Caffa, задержанный шведскими властями в марте и находящийся в порту Треллеборг, может быть передан Украине. Об этом информирует агентство ТТ.

Источник: Reuters

Как сообщил прокурор Хокан Ларссон, Украина обратилась к Швеции за юридической помощью. Передача судна допустима, поскольку «предполагаемое преступление также наказуемо в Швеции».

Украинская прокуратура направила в Швецию запрос о выдаче судна Украине, указав, что ранее оно ходило под российским флагом и использовалось для вывоза зерна.

Судно было задержано шведской полицией и береговой охраной из-за следования по подложным документам и отсутствия государственной принадлежности. Капитан, являющийся гражданином России, был взят под стражу, а в конце апреля освобожден. Большинство членов экипажа также являются гражданами РФ, 12 мая они покинули королевство.