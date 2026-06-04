Задержанный в Швеции сухогруз Caffa может быть передан Украине

Как сообщил прокурор Хокан Ларссон, Украина обратилась к Швеции за юридической помощью. Передача судна допустима, поскольку «предполагаемое преступление также наказуемо в Швеции».
Украинская прокуратура направила в Швецию запрос о выдаче судна Украине, указав, что ранее оно ходило под российским флагом и использовалось для вывоза зерна.
Судно было задержано шведской полицией и береговой охраной из-за следования по подложным документам и отсутствия государственной принадлежности. Капитан, являющийся гражданином России, был взят под стражу, а в конце апреля освобожден. Большинство членов экипажа также являются гражданами РФ, 12 мая они покинули королевство.