Стубб предложил включить Канаду и Британию в Евросоюз

Президент Финляндии Александр Стубб предложил пересмотреть будущее Евросоюза и увеличить число его участников с 27 до 40. По его мнению, ЕС должен расширяться не только за счет нынешних кандидатов, но и за счет государств, которые раньше не рассматривались в качестве членов союза, включая даже Канаду. Почему в Хельсинки заговорили о «доборе» в ЕС и что на этот счет думают в Оттаве — в материале «Газеты.Ru».