В Крыму временно запретили продажу бензина за наличные

В Крыму из-за дефицита автомобильного топлива ввели временные ограничения на АЗС. Начиная с сегодняшнего дня на полуострове полностью приостановлена продажа бензина за наличный расчет, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По словам главы региона, данные меры вводятся на несколько дней. Заправиться смогут только владельцы ранее приобретенных талонов, но и для них вводится лимит — не более 20 литров топлива в одни руки. В ближайшее время талоны в продаже не появятся.
«На каждой АЗС будут дежурить должностные лица из числа руководства муниципалитетов и республиканских ведомств, которые будут фиксировать номера машин физических и юридических лиц, заправляющихся по талонам», — подчеркнул Аксенов.
Глава Крыма заверил, что все коммунальные службы, скорая помощь, силовые структуры и общественный транспорт обеспечены топливом в полном объеме. При этом в самих органах власти использование служебного транспорта оптимизировано до одного автомобиля на министерство.
Аксенов добавил, что правительство Крыма координирует свои действия с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым, чтобы обеспечить равные и справедливые условия для жителей. Глава республики призвал крымчан с пониманием отнестись к временным трудностям и сохранять взаимное доверие.