Цивилева рассказала о центрах психологической реабилитации участников СВО

«Мы анонсируем скорое открытие центров духовно-психологической реабилитации для участников специальной военной операции и членов их семей в Херсонесе и Самарской области. В следующем году планируем открытие такого центра в Ростове Великом», — сказала Цивилева.
По ее словам, особенность работы таких центров заключается в формировании групп, где священнослужители и профессиональные психологи работают совместно, помогая восстанавливать внутренние силы, а также преодолевать последствия тяжелых жизненных испытаний.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня.