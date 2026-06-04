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Цивилева рассказала о центрах психологической реабилитации участников СВО

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Первые центры духовно-психологической реабилитации участников СВО появятся в Крыму и Самарской области, сообщила РИА Новости статс-секретарь — замминистра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева на Петербургском международном экономическом форуме.

Источник: РИА Новости

«Мы анонсируем скорое открытие центров духовно-психологической реабилитации для участников специальной военной операции и членов их семей в Херсонесе и Самарской области. В следующем году планируем открытие такого центра в Ростове Великом», — сказала Цивилева.

По ее словам, особенность работы таких центров заключается в формировании групп, где священнослужители и профессиональные психологи работают совместно, помогая восстанавливать внутренние силы, а также преодолевать последствия тяжелых жизненных испытаний.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня.

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