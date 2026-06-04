Отец двоих детей загадочно исчез из больницы

В последнее время новостную повестку всё чаще будоражат истории о таинственных исчезновениях людей: два года назад в Дагестане загадочно пропала ростовская спортсменка Анна Цормартова, а в сентябре 2025 года в Красноярском крае словно испарилась семья Усольцевых. Теперь ряд неразгаданных исчезновений, похоже, пополнила ещё одна загадка. Виктория Черняк знает цену мучительной неизвестности не понаслышке: вот уже четыре года она ищет мужа Евгения, чьё исчезновение поддаётся логике. Утром мужчину экстренно госпитализировали с кровотечением, но уже к вечеру он бесследно растворился прямо из больничной палаты.
Больница находится на окраине Ростова на небольшой улице, окружённой лесопарковой зоной. Рядом мало общественных пространств. Куда мог пропасть мужчина, находящийся в тяжёлом состоянии? Заблудиться, его похитили, попал в рабство? Подробности — в материале rostov.aif.ru.
Камеры не работали?
Сейчас Евгений официально признан без вести пропавшим. Дочка через два года пойдёт в первый класс. 15-летний сын — почти выпускник. Дети очень надеются, что в такие важные моменты с ними рядом будет папа. Семья продолжает поиски.
Виктория рассказала rostov.aif.ru, как началась эта запутанная история в июне 2022 года: утром Евгению неожиданно стало плохо, изо рта пошла кровь. Родные вызвали скорую помощь, которая доставила его в больницу города Гуково. Однако местные врачи поняли, что не справятся, и пациента экстренно перевели в областной центр.
Оттуда мужчина позвонил жене и сказал, что его поместили в палату, а на следующее утро, когда родные примчались в больницу, их ждал шок. Медики ответили, что мужчина ушёл с вещами.
«Отсутствие Жени обнаружили, когда пришли делать какие-то процедуры. До сих пор не укладывается в голове, как он мог уйти, если его на инвалидной коляске забирали в больницу, потому что он не мог передвигаться самостоятельно? Он истекал кровью!» — говорит Виктория.
В больнице женщина сразу спросила про камеры видеонаблюдения. Ей ответили, что они в тот день не работали. Стоит отметить, что клиника была открыта только в конце 2021 года. Возможно, в тот день и правда шла какая-то настройка оборудования. Но Виктории этот факт показался странным.
«Это какое-то жуткое, почти мистическое совпадение», — вспоминает она.
Полиция приняла заявление о пропаже человека и начала проверку. К поискам подключились волонтёры и даже экстрасенсы! Но безрезультатно.
Семья также не сидела сложа руки. Три женщины — супруга, её сестра и мать Евгения — прочёсывали район вокруг больницы. Они заходили в каждый магазин, опрашивали прохожих, расклеивали сотни листовок.
Больница расположена в отдалённом районе, за так называемым «Ростовским морем» — крупным искусственным водоёмом. В 2022 году это была настоящая окраина, рядом — сосновый бор и Щепкинский лес.
Именно это географическое расположение порождает самые тревожные версии, которыми поделилась Виктория. По её словам, если мужчина себя плохо чувствовал, он мог сбиться с пути, забрести в чащу или направиться к воде, чтобы, например, умыться, и в итоге потерять сознание, упав в зарослях камыша или среди деревьев.
Рассматривалась и криминальная версия. Учитывая удалённость района, мужчина мог стать жертвой нападения. Близкие думали и о похищении или рабстве, да даже ходили к гадалкам. Но и те лишь разводили руками: «Мы ничего не видим».
Хороший отец.
Виктория рассказала, что Евгений был добрым, отзывчивым и хозяйственным. Они знали друг друга с 16 лет, а официально расписались в 2019 году. Работал администратором компьютерного клуба, в свободное время делал ремонты квартир. Он был настоящей опорой для своей семьи.
«У нас двое детей. Сын от моего первого брака, ему сейчас уже 15, называл его папой. А нашей общей дочке был всего годик, когда он пропал. Сейчас ей уже шесть лет, она выросла, а своего отца почти не помнит», — рассказывает женщина.
Во время телефонного разговора с корреспондентом Виктория сильно разволновалась, начиная вспоминать картины прошлого. Как дарил цветы, как делал предложение, как встречал их вместе с дочуркой из роддома…
Родители пропавшего до сих пор в шоке. Они поддерживают невестку и вместе продолжают верить в чудо. В то, что сын, муж и отец найдётся. И хотя прошло несколько лет, а за это время человек мог измениться, в ориентировке указаны такие параметры: рост 170 сантиметров, волосы тёмно-русые, глаза голубые. На левой руке — татуировка с именами Виктория и Диана, на спине — ещё одна, это фраза «Спаси и сохрани».
Надеемся, что эта публикация поможет пролить свет на загадочную историю.
Загадка Анны Цомартовой.
В последнее время на слуху две истории таинственного исчезновения. Одна из них — дело Анны Цомартовой. В феврале 2024 года 21-летняя студентка Ростовского юридического института МВД и спортсменка бесследно исчезла в Каспийске после неудачного боя на турнире по тайскому боксу. Девушка ушла гулять на набережную и пропала из поля зрения.
История сразу обросла странными деталями. Одной из главных версий стало возможное похищение или вербовка с последующим вывозом за рубеж. К делу даже подключился Интерпол.
Несмотря на то, что с момента исчезновения прошло уже более двух лет, дело остаётся открытым. Родители Анны продолжают надеяться на её возвращение.
Где прячутся Усольцевы?
Вторым загадочным громким делом последнего времени стало исчезновение семьи Усольцевых. 28 сентября 2025 года Ирина и Сергей Усольцевы, взяв с собой пятилетнюю дочь и собаку, отправились в урочище Буратинка близ посёлка Кутурчин. Изначально планировался самый обычный, лёгкий выезд на природу на выходные.
Однако семья не вернулась и перестала отвечать на звонки. Уже на старте поисковой операции была найдена их машина. В салоне остались личные вещи, паспорта и крупная сумма. Следователи сделали однозначный вывод: туристы совершенно не собирались задерживаться в тайге надолго. Но местонахождение семьи до сих пор не известно.
Родственники пропавших очень надеются, что их близкие вернутся. Как ранее рассказывала rostov.aif.ru информационный координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Татьяна Серёгина (позывной Луна), случаев со счастливым исхдом тоже немало. Бывает так, что человек находится даже через 20 лет!