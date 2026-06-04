Отец двоих детей загадочно исчез из больницы

Родители пропавшего до сих пор в шоке. Они поддерживают невестку и вместе продолжают верить в чудо. В то, что сын, муж и отец найдётся. И хотя прошло несколько лет, а за это время человек мог измениться, в ориентировке указаны такие параметры: рост 170 сантиметров, волосы тёмно-русые, глаза голубые. На левой руке — татуировка с именами Виктория и Диана, на спине — ещё одна, это фраза «Спаси и сохрани».