ЕК готовит полный запрет на обслуживание нефтяного флота РФ

В ответ на замечание, что из-за войны на Ближнем Востоке этот потолок поднялся, представитель ЕК напомнила, как работает механизм. По ее словам, расчет потолка привязан к среднемесячной рыночной цене за полгода, от которой затем отнимают 15%. Именно этот алгоритм, а не сиюминутные скачки, определяет итоговую цифру. Макгарри подчеркнула, что Брюссель остается полностью верен этому подходу, который работает в обе стороны — как на повышение, так и на понижение планки.