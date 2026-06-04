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ЕК готовит полный запрет на обслуживание нефтяного флота РФ

Еврокомиссия заложила правовую основу для возможного полного запрета на морские услуги для российского нефтяного флота в рамках проекта 21-го пакета санкций. Об этом на брифинге в Брюсселе заявила официальный представитель ЕК Шивон Макгарри.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Действительно, мы включили юридическую базу для возможной активации полного запрета на предоставление морских услуг. Но это будет происходить в сотрудничестве и при консультациях с нашими партнерами по G7», — приводит ответ пресс-секретаря на вопрос о сдержанном отношении ряда государств к этой мере «Интерфакс».

Макгарри подчеркнула, что ЕК не комментирует процесс подготовки санкций, и отказалась «предвосхищать, что войдет в этот очередной пакет», но заверила, что Еврокомиссия будет придерживаться потолка цен.

В ответ на замечание, что из-за войны на Ближнем Востоке этот потолок поднялся, представитель ЕК напомнила, как работает механизм. По ее словам, расчет потолка привязан к среднемесячной рыночной цене за полгода, от которой затем отнимают 15%. Именно этот алгоритм, а не сиюминутные скачки, определяет итоговую цифру. Макгарри подчеркнула, что Брюссель остается полностью верен этому подходу, который работает в обе стороны — как на повышение, так и на понижение планки.

«Я не участвую в дискуссиях по 21-му пакету санкций, но, учитывая ситуацию в Ормузском проливе и скачок цен в целом, могу допустить, что это должно было обсуждаться. Но я не могу вам сказать, что будет решено в рамках подготовки этого 21-го пакета санкций относительно изменения того, как мы рассчитываем эту меру», — заключила Макгарри.

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