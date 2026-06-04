MWM: атомные подлодки «Ясень-М» изменили баланс сил на море

«Появление “Ясеня” стало серьезным переломом в балансе сил на море: корабли оснастили оборудованием, смонтированным на виброизолирующих платах, усовершенствованной конструкцией двигателей, звукопоглощающими покрытиями корпуса и комплексными мерами по шумоподавлению, которые, по оценкам, сделали класс подводных лодок одним из самых тихих и сложных для обнаружения в мире», — говорится в тексте.
Как отмечается в публикации, на борту модернизированных субмарин данного класса теперь размещены гиперзвуковые крылатые ракеты 3М22 «Циркон». Данные боеприпасы, интегрируемые в состав вооружения «Ясеня» с 2025 года, увеличивают его боевые возможности, поскольку способны поражать цели как на воде, так и на суше.
В материале поясняется, что от подобных ракет сложно защититься из-за их способности совершать маневры уклонения от средств перехвата и развивать чрезвычайно высокую скорость.
Военный аналитик Драго Босник 22 января заявил, что «Циркон» вызвал повышенный интерес и обеспокоенность у западных специалистов. Тогда он уточнил, что у потенциальной цели будет лишь несколько секунд на реагирование при приближении такой ракеты, которую он охарактеризовал как смертный приговор.
Президент РФ Владимир Путин 21 мая сообщил, что Вооруженные силы (ВС) РФ продолжают получать в состав флота современные атомные подводные крейсеры. При этом, как подчеркнул глава государства, Россия не намерена вступать в новую гонку вооружений, а продолжает укреплять обороноспособность в плановом порядке.