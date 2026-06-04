MWM: атомные подлодки «Ясень-М» изменили баланс сил на море

Военный аналитик Драго Босник 22 января заявил, что «Циркон» вызвал повышенный интерес и обеспокоенность у западных специалистов. Тогда он уточнил, что у потенциальной цели будет лишь несколько секунд на реагирование при приближении такой ракеты, которую он охарактеризовал как смертный приговор.