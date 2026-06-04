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Скотт Риттер назвал причины провала Совета мира Трампа по Газе

Инициатива президента США Дональда Трампа по созданию Совета мира по Газе потерпела полное фиаско. Такую оценку дал американский военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Это полный провал. Причем провал с самого момента замысла… Сразу после создания этой структуры Соединенные Штаты начали незаконную агрессивную войну против Ирана, и тем самым полностью утратили доверие», — подчеркнул Риттер в комментарии для «Ленты.ру».

Аналитик считает, что ключевыми донорами Совета мира Трампа могли бы выступить монархии Персидского залива. Однако, по его словам, действия американских властей на Ближнем Востоке лишили Белый дом доверия этих государств.

Ранее издание Financial Times сообщило, что фонд Совета мира по Газе, учрежденного Дональдом Трампом, остается пустым — туда не поступило ни одного взноса от доноров организации.

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