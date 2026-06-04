Скотт Риттер назвал причины провала Совета мира Трампа по Газе

Аналитик считает, что ключевыми донорами Совета мира Трампа могли бы выступить монархии Персидского залива. Однако, по его словам, действия американских властей на Ближнем Востоке лишили Белый дом доверия этих государств.
Ранее издание Financial Times сообщило, что фонд Совета мира по Газе, учрежденного Дональдом Трампом, остается пустым — туда не поступило ни одного взноса от доноров организации.
Узнать больше по теме
Совет мира Дональда Трампа: что известно о новой организации и кого в нее уже пригласили
Президент США Дональд Трамп выступил с очередной необычной идеей — создать своеобразную альтернативу ООН. Так называемый Совет мира должен начать с урегулирования вопроса в секторе Газа, и в случае успеха его полномочия могут расшириться. В материале — главное об этой новой структуре и список уже приглашенных стран.Читать дальше