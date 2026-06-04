Захарова: Гутерриш перед уходом решил «добить» авторитет ООН

По словам представителя МИД, внесение России в «черный список» за якобы имевшие место случаи сексуального насилия является «политически мотивированным и не имеет под собой никакой доказательной базы». «К сожалению, у Секретариата ООН уже давно сформировалась практика вынесения предвзятых оценок в отношении России, когда выводы формируются заранее, а факты подгоняются под политический нарратив, заданный в западных столицах», — отмечается в комментарии.