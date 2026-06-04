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Захарова: Гутерриш перед уходом решил «добить» авторитет ООН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш перед уходом со своего поста решил «добить» авторитет организации бездоказательными обвинениями в адрес РФ по украинскому конфликту.

Источник: Reuters

Как сообщается в комментарии дипломата, её попросили оценить доклад Секретариата ООН, в котором Россия впервые включена в «черный список» за якобы причастность российских военнослужащих к случаям сексуального насилия над военнопленными и гражданскими лицами на Украине.

«Ситуация вокруг выводов в новом докладе генсекретаря ООН по секснасилию складывается действительно вопиющая. Такое ощущение, что Гутерриш решил под конец своего пребывания в этой должности “добить” авторитет ООН, который его усилиями за годы и так изрядно пошатнулся», — указала Захарова.

По словам представителя МИД, внесение России в «черный список» за якобы имевшие место случаи сексуального насилия является «политически мотивированным и не имеет под собой никакой доказательной базы». «К сожалению, у Секретариата ООН уже давно сформировалась практика вынесения предвзятых оценок в отношении России, когда выводы формируются заранее, а факты подгоняются под политический нарратив, заданный в западных столицах», — отмечается в комментарии.

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