Захарова: Гутерриш перед уходом решил «добить» авторитет ООН

Как сообщается в комментарии дипломата, её попросили оценить доклад Секретариата ООН, в котором Россия впервые включена в «черный список» за якобы причастность российских военнослужащих к случаям сексуального насилия над военнопленными и гражданскими лицами на Украине.
«Ситуация вокруг выводов в новом докладе генсекретаря ООН по секснасилию складывается действительно вопиющая. Такое ощущение, что Гутерриш решил под конец своего пребывания в этой должности “добить” авторитет ООН, который его усилиями за годы и так изрядно пошатнулся», — указала Захарова.
По словам представителя МИД, внесение России в «черный список» за якобы имевшие место случаи сексуального насилия является «политически мотивированным и не имеет под собой никакой доказательной базы». «К сожалению, у Секретариата ООН уже давно сформировалась практика вынесения предвзятых оценок в отношении России, когда выводы формируются заранее, а факты подгоняются под политический нарратив, заданный в западных столицах», — отмечается в комментарии.