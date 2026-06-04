Власти Севастополя переходят на дистант из-за дефицита топлива

«Обращаюсь ко всем: стоять в очередях сейчас бессмысленно. Более того, пробки из машин могут помешать проезду бензовозов на АЗС, когда они придут в город. Поэтому прошу не бросать машины на подъездах к заправкам, иначе их придется эвакуировать», — добавил он, призвал граждан сохранять спокойствие и не поддаваться панике.