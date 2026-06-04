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Власти Севастополя переходят на дистант из-за дефицита топлива

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн — РИА Новости Крым. В Севастополе ряд сотрудников правительства переводят на дистанционный режим работы из-за дефицита топлива. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«В правительстве проведена оптимизация использования автотранспорта, вплоть до одного автомобиля на департамент или управление. Те, чей функционал позволяет работать из дома, переведены на дистанционный режим работы», — написал он в своем канале в МАКС.

При этом все коммунальные службы, скорая помощь, силовые структуры и общественный транспорт обеспечены топливом в полном объеме, заверил губернатор.

Развожаев подчеркнул, что в четверг свободной продажи бензина на заправках ТЭС не будет. Минувшей ночью бензовозы не смогли прийти, уточнил он.

«Обращаюсь ко всем: стоять в очередях сейчас бессмысленно. Более того, пробки из машин могут помешать проезду бензовозов на АЗС, когда они придут в город. Поэтому прошу не бросать машины на подъездах к заправкам, иначе их придется эвакуировать», — добавил он, призвал граждан сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в республике полностью прекратили продажу топлива на АЗС за наличный расчет, это связано с дефицитом бензина.

В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам — без ограничений по объему. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.

Проблема с дефицитом топлива на Крымском полуострове находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.

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