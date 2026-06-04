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«Хезболла» отказалась признавать перемирие с Израилем

Лидер ливанского движения «Хезболла» Наим Касем заявил, что его организация не поддерживает условия перемирия, заключенного между Израилем и официальным Бейрутом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: mhrezaa/CC0

«Мы не брали на себя каких-либо обязательств прекращать сопротивление до тех пор, пока продолжается оккупация», — подчеркнул Касем.

По его словам, ключевое требование группировки — полный вывод израильских войск с территории Ливана.

В четверг появилась информация, что, несмотря на вступление перемирия в силу, армия Израиля продолжает наносить удары по позициям «Хезболлы» на юге Ливана.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном было заключено при посредничестве США. Документ предполагает соблюдение режима тишины при условии полного прекращения атак со стороны «Хезболлы». Однако формально группировка не участвовала в переговорах и не брала на себя эти обязательства.

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