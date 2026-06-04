«Хезболла» отказалась признавать перемирие с Израилем

Соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном было заключено при посредничестве США. Документ предполагает соблюдение режима тишины при условии полного прекращения атак со стороны «Хезболлы». Однако формально группировка не участвовала в переговорах и не брала на себя эти обязательства.