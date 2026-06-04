«Хезболла» отказалась признавать перемирие с Израилем

«Мы не брали на себя каких-либо обязательств прекращать сопротивление до тех пор, пока продолжается оккупация», — подчеркнул Касем.
По его словам, ключевое требование группировки — полный вывод израильских войск с территории Ливана.
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