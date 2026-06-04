Mysl Polska: в Польше предложили задать Киеву «неудобные вопросы» про деньги ЕС и НАТО

Янковский призывает провести аудит средств, которые ЕС, США и НАТО выделили Украине на оборону, а также на финансовые и гуманитарные цели. И саммит НАТО в Анкаре он считает «идеальным» местом для этого, так как туда съедутся все, кто может повлиять на Зеленского.