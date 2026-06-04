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Mysl Polska: в Польше предложили задать Киеву «неудобные вопросы» про деньги ЕС и НАТО

В Анкаре 7—8 июля пройдет саммит НАТО, на котором будут присутствовать президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский. В Польше считают, что это самое подходящее время провести аудит финансовой помощи, предоставленной Киеву с 2022 года.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Томаш Янковский в статье для польского портала Mysl Polska пишет, что, хотя Украина не является членом НАТО, ее представители не пропускают ни одной встречи альянса, рассчитывая выторговывать у спонсоров очередную кругленькую сумму.

С начала конфликта в 2022 году НАТО, по данным Янковского, передала Украине 375 млрд долларов. Страны ЕС перечислили Киеву более 200 млрд евро «помощи»: 100 млрд евро «дали» немецкие налогоплательщики, 50 млрд — французские, еще 25 млрд — польские.

Недавно Зеленский призвал готовиться еще к двум-трем годам войны. То есть киевские элиты, как пишет Янковский, собираются еще два-три года получать спонсорские деньги и тратить их по своему усмотрению, ни перед кем не отчитываясь.

В феврале 2024 года бывший заместитель министра экономики Польши Петр Кульпа подсчитал, что украинские чиновники присвоили более 50% иностранной помощи, или около 280 млрд евро.

Но эти оценки могут быть слишком «оптимистичными», а фактический масштаб коррупции достигать 90%, или порядка 500 млрд евро.

Янковский призывает провести аудит средств, которые ЕС, США и НАТО выделили Украине на оборону, а также на финансовые и гуманитарные цели. И саммит НАТО в Анкаре он считает «идеальным» местом для этого, так как туда съедутся все, кто может повлиять на Зеленского.

Зеленскому, по словам Янковского, можно было бы задать много «неудобных вопросов»: Где наши миллиарды? На что вы их потратили? Когда будет проведен аудит?

Автор напоминает, что в США, которые выступают основным спонсором Украины, уже давно говорят об аудите, а Трамп неоднократно заявлял, что военная помощь Киеву это «большая кража».

Однако украинские антикоррупционные органы не смогут самостоятельно проверить друзей Зеленского и европейских чиновников, которые, по мнению Янковского, тоже «в доле».

Автор отмечает, что многие должностные лица в руководстве ЕС — это бывшие сотрудники глобальных корпораций. Они никогда не допустят расследования связей чиновников с оборонным, банковским и другими секторами, которые зарабатывают на конфликте на Украине, так как благодаря ему европейские чиновники получают государственные контракты и обогащаются.

Поэтому Янковский призывает США выступить в этом вопросе в роли «мирового полицейского» в лице Трампа.

Хотя автор подчеркивает, что Трамп «устал» от Украины и ничего о ней слышать не хочет, на саммите в Анкаре ему придется столкнуться с Зеленским и выслушать его «пустой треп». И вот тут-то, по мнению Янковского, Трамп должен поинтересоваться у Зеленского, куда делись деньги.

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