Недавно Зеленский призвал готовиться еще к двум-трем годам войны. То есть киевские элиты, как пишет Янковский, собираются еще два-три года получать спонсорские деньги и тратить их по своему усмотрению, ни перед кем не отчитываясь.
Но эти оценки могут быть слишком «оптимистичными», а фактический масштаб коррупции достигать 90%, или порядка 500 млрд евро.
Зеленскому, по словам Янковского, можно было бы задать много «неудобных вопросов»: Где наши миллиарды? На что вы их потратили? Когда будет проведен аудит?
Автор напоминает, что в США, которые выступают основным спонсором Украины, уже давно говорят об аудите, а Трамп неоднократно заявлял, что военная помощь Киеву — это «большая кража».
Автор отмечает, что многие должностные лица в руководстве ЕС — это бывшие сотрудники глобальных корпораций. Они никогда не допустят расследования связей чиновников с оборонным, банковским и другими секторами, которые зарабатывают на конфликте на Украине, так как благодаря ему европейские чиновники получают государственные контракты и обогащаются.
Хотя автор подчеркивает, что Трамп «устал» от Украины и ничего о ней слышать не хочет, на саммите в Анкаре ему придется столкнуться с Зеленским и выслушать его «пустой треп». И вот тут-то, по мнению Янковского, Трамп должен поинтересоваться у Зеленского, куда делись деньги.