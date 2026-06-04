Украина хотела запугать Россию атаками БПЛА на Петербург, заявила Захарова

«Конечно, испугать, запугать. Это и есть террористическая логика. Когда они понимают, что на поле боя они не могут достичь тех результатов, о которых трубят своему собственному населению», — сказала она журналистам на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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