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Полянский: Европа системно готовится к войне с Россией

Постоянный представитель Российской Федерации при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что Европа на системной основе готовится к военному конфликту с Россией, заменив дипломатические методы пропагандой и распространением ложных сведений антироссийской направленности. Соответствующее заявление было сделано в ходе заседания постоянного совета ОБСЕ в четверг.

Источник: РИА "Новости"

«Приготовления Европы к войне с Россией — это давно уже свершившийся факт. Они осуществляются системно и последовательно, и если раньше мысль о неизбежном конфликте с нами для европейской общественности звучала дико, то сегодня элиты ряда европейских стран по сути соревнуются в том, кто выдумает более дикую ложь о России и кто придумает более изощренную провокацию, чтобы протестировать решимость нашей страны на ответные действия», — отметил дипломат.

Как уточнил Полянский, дипломатия в настоящее время фактически забыта и сведена к пропаганде и тиражированию антироссийских измышлений.

«Разумеется, подобная позиция не предусматривает никакого диалога, разве что изложение требований и ультиматумов. В этих условиях нет ничего удивительного в том, что Европейский союз и НАТО блокируют любые реалистичные мирные инициативы», — добавил постпред РФ.

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