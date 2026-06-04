Axios: между Трампом и Нетаньяху усиливается раскол по поводу будущего Ближнего Востока

Американский портал Axios отмечает, что Трамп и Нетаньяху очень тесно сотрудничают по Ирану и почти ежедневно общаются по телефону.
По данным Axios, Нетаньяху находится под сильным давлением, разрываясь между требованиями президента Трампа о дипломатическом урегулировании в Ливане и внутренней политикой в год выборов в Израиле, которая включает агрессивный подход в отношении «Хезболлы».
Кроме того, Нетаньяху признал, что вопрос о том, совпадают ли его взгляды с позицией Трампа касательно завершения военной кампании против Ирана, остается «открытым». В ходе недавнего телефонного разговора американский лидер жестко раскритиковал Нетаньяху и фактически вынудил Израиль свернуть атаки на Бейрут.
Израильский источник рассказал Axios, что беседа прошла крайне напряженно. Трамп потребовал немедленно отказаться от планов бомбардировки Бейрута, чтобы не ставить под угрозу мирные переговоры с Тегераном. Нетаньяху быстро уступил, что лишь подчеркнуло его зависимость от решений Белого дома.
Американские чиновники опасаются, что израильский премьер может попытаться подорвать дипломатический процесс, однако открытый конфликт с Трампом за четыре месяца до выборов для Нетаньяху неприемлем.