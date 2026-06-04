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Axios: между Трампом и Нетаньяху усиливается раскол по поводу будущего Ближнего Востока

Недавняя ссора премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом из-за Ливана подчеркнула, что военные цели и политическое выживание Нетаньяху зависят от президента США, который не разделяет его стремления к эскалации.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Американский портал Axios отмечает, что Трамп и Нетаньяху очень тесно сотрудничают по Ирану и почти ежедневно общаются по телефону.

Но официальные лица с обеих сторон осознают, что может наступить момент, когда интересы и цели союзников разойдутся. Некоторые в лагере Нетаньяху считают, что время пришло.

По данным Axios, Нетаньяху находится под сильным давлением, разрываясь между требованиями президента Трампа о дипломатическом урегулировании в Ливане и внутренней политикой в год выборов в Израиле, которая включает агрессивный подход в отношении «Хезболлы».

Кроме того, Нетаньяху признал, что вопрос о том, совпадают ли его взгляды с позицией Трампа касательно завершения военной кампании против Ирана, остается «открытым». В ходе недавнего телефонного разговора американский лидер жестко раскритиковал Нетаньяху и фактически вынудил Израиль свернуть атаки на Бейрут.

Израильский источник рассказал Axios, что беседа прошла крайне напряженно. Трамп потребовал немедленно отказаться от планов бомбардировки Бейрута, чтобы не ставить под угрозу мирные переговоры с Тегераном. Нетаньяху быстро уступил, что лишь подчеркнуло его зависимость от решений Белого дома.

Этот эпизод спровоцировал скандал внутри Израиля: политические противники обвинили премьера в том, что он превратил страну в «вассала» США.

Американские чиновники опасаются, что израильский премьер может попытаться подорвать дипломатический процесс, однако открытый конфликт с Трампом за четыре месяца до выборов для Нетаньяху неприемлем.

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