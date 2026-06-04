Axios: между Трампом и Нетаньяху усиливается раскол по поводу будущего Ближнего Востока

Кроме того, Нетаньяху признал, что вопрос о том, совпадают ли его взгляды с позицией Трампа касательно завершения военной кампании против Ирана, остается «открытым». В ходе недавнего телефонного разговора американский лидер жестко раскритиковал Нетаньяху и фактически вынудил Израиль свернуть атаки на Бейрут.