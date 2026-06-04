Можно обратиться лично. Для семей бойцов СВО откроют приемы

В Волгоградской области 5 июня 2026 года проведут единый день приемов граждан по вопросам социальной поддержки участников СВО и членов их семей.
В Волгограде и других муниципалитетах региона консультации организуют депутаты Волгоградской областной Думы совместно со специалистами профильных ведомств.
Основными темами обращений станут льготы, социальные выплаты, меры поддержки военнослужащих и их родственников, а также другие вопросы, связанные с получением помощи. Для оперативного рассмотрения обращений к работе планируют привлечь представителей исполнительной власти и органов местного самоуправления. Приемы пройдут на площадках общественных приемных партии «Единая Россия» по всей Волгоградской области.
«Жителям региона будет доступен как очный, так и дистанционный формат участия», — сообщили в пресс-службе областного парламента.
Семьям участников СВО из Волгограда и Волгоградской области рекомендуют заранее уточнить время и формат проведения консультаций в своем муниципалитете. Записаться на прием и получить дополнительную информацию можно по телефону горячей линии 8 (8442) 33−16−84.
Ранее сообщалось об утверждении макета памятника участникам СВО.