Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Можно обратиться лично. Для семей бойцов СВО откроют приемы

Депутаты облдумы проведут их завтра, 5 июня.

В Волгоградской области 5 июня 2026 года проведут единый день приемов граждан по вопросам социальной поддержки участников СВО и членов их семей.

В Волгограде и других муниципалитетах региона консультации организуют депутаты Волгоградской областной Думы совместно со специалистами профильных ведомств.

Основными темами обращений станут льготы, социальные выплаты, меры поддержки военнослужащих и их родственников, а также другие вопросы, связанные с получением помощи. Для оперативного рассмотрения обращений к работе планируют привлечь представителей исполнительной власти и органов местного самоуправления. Приемы пройдут на площадках общественных приемных партии «Единая Россия» по всей Волгоградской области.

«Жителям региона будет доступен как очный, так и дистанционный формат участия», — сообщили в пресс-службе областного парламента.

Семьям участников СВО из Волгограда и Волгоградской области рекомендуют заранее уточнить время и формат проведения консультаций в своем муниципалитете. Записаться на прием и получить дополнительную информацию можно по телефону горячей линии 8 (8442) 33−16−84.

Ранее сообщалось об утверждении макета памятника участникам СВО.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше