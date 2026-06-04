США сокращают военную помощь НАТО и отказываются от поставок дронов

Как ранее, в конце мая, писал журнал Spiegel, ссылаясь на собственные источники, Соединенные Штаты планируют существенно уменьшить свой военный вклад в НАТО в рамках структуры NATO Force Model. Согласно информации на сайте альянса, данная модель используется для управления силами партнеров при выполнении задач.
«Появился список, который показывает, какие возможности они (США) больше не хотят предоставлять альянсу… Сокращения в первую очередь затронут NATO Force Model», — отмечается в публикации Bild, в распоряжении которой оказался засекреченный перечень.
Из документа следует, что планируется отказаться от предоставления альянсу американских самолетов-заправщиков KC-46 и дальних разведывательных дронов. Помимо этого, Вашингтон намерен сократить количество самолетов-заправщиков KC-135 с 71 до 63, истребителей F-16 — с 99 до 63, а F-15E — с 54 до 36. Число ударных дронов MQ-9 планируется уменьшить почти вдвое. Из двух авианосных ударных групп и соединений бомбардировщиков предполагается оставить по одному, а количество патрульных самолетов морской авиации Boeing P-8A Poseidon сократить с 26 до 15.