США сокращают военную помощь НАТО и отказываются от поставок дронов

Из документа следует, что планируется отказаться от предоставления альянсу американских самолетов-заправщиков KC-46 и дальних разведывательных дронов. Помимо этого, Вашингтон намерен сократить количество самолетов-заправщиков KC-135 с 71 до 63, истребителей F-16 — с 99 до 63, а F-15E — с 54 до 36. Число ударных дронов MQ-9 планируется уменьшить почти вдвое. Из двух авианосных ударных групп и соединений бомбардировщиков предполагается оставить по одному, а количество патрульных самолетов морской авиации Boeing P-8A Poseidon сократить с 26 до 15.