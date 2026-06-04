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Сергей Белов стал и.о. руководителя нижегородского концерна «Термаль»

Ранее он возглавлял администрацию города и Нижегородский водоканал.

Источник: Комсомольская правда

Бывший глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов назначен временно исполняющим обязанности руководителя ЗАО «Концерн “Термаль”. На этом посту он сменил Владимира Буланова, который ранее возглавлял предприятие. О кадровом решении сообщил журналист Андрей Вовк в своем телеграм-канале.

Сергей Белов хорошо известен нижегородцам по работе в городской администрации. С декабря 2015 года по октябрь 2017 года он занимал должность главы администрации Нижнего Новгорода. После завершения работы в мэрии Белов возглавил Нижегородский водоканал.

Концерн «Термаль» считается одним из старейших промышленных предприятий региона. Завод работает в Нижнем Новгороде более 165 лет и специализируется на выпуске электротермического оборудования. Его продукция используется в судостроении, железнодорожной отрасли и на предприятиях общественного питания.