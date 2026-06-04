Фон дер Ляйен пообещала Армении €50 млн из-за экспортных ограничений России

Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщала, что армянской стороне передали письмо министра энергетики Сергея Цивилева. Из документа следует, что в случае дальнейшего продвижения Армении к членству в Евросоюзе Москва может пересмотреть действующие соглашения о сотрудничестве. В частности, Россия «приостановит или денонсирует в одностороннем порядке соглашение между правительством РФ и правительством Армении о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов в Армению от 2 декабря 2013 года».