Лавров рассказал, чем ПМЭФ отличается от западных форумов

«То, что мы ежегодно наблюдаем на Петербургском международном экономическом форуме, и это его отличает от других подобных или похожих мероприятий, куда просто перестают приглашать страны, чье руководство проводит политику, которая отвергается или которую пытаются отменить организаторы, как это происходит с Давосом и с целым рядом других организуемых Западом форумов, — здесь абсолютная свобода выражения мнений», — сказал министр в интервью телеканалу RT Arabic на ПМЭФ.