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Лавров рассказал, чем ПМЭФ отличается от западных форумов

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Петербургский международный экономический форум отличается от подобных ему западных площадок абсолютной свободой выражения мнений, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Источник: © РИА Новости

«То, что мы ежегодно наблюдаем на Петербургском международном экономическом форуме, и это его отличает от других подобных или похожих мероприятий, куда просто перестают приглашать страны, чье руководство проводит политику, которая отвергается или которую пытаются отменить организаторы, как это происходит с Давосом и с целым рядом других организуемых Западом форумов, — здесь абсолютная свобода выражения мнений», — сказал министр в интервью телеканалу RT Arabic на ПМЭФ.

Он подчеркнул, что в Петербург приезжают те, «кто заинтересован в том, чтобы ощущать перемены, происходящие на международной арене».

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.

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