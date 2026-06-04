Никаких ИИ-изображений и «оживления» умерших: в Челябинской области ввели новые правила для предвыборной агитации

— Закон допускает использование изображений людей в агитации, но с одной оговоркой: изображать можно только ныне живущих граждан и исключительно с их письменного согласия, — объяснил председатель комитета ЗСО по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Анатолий Брагин.