Zeit: ФРГ уже несколько недель готовится к переговорам с Россией

Как указывается в материале, «за кулисами происходят изменения: федеральное правительство уже несколько недель интенсивно готовится к переговорам с Россией». Отмечается, что в ведомстве канцлера регулярно проходят консультации по данному вопросу, преимущественно с представителями Франции и Великобритании.
По сведениям издания, к переговорному процессу в настоящее время также подключились Италия и Польша.
Ранее газета Berliner Zeitung информировала о росте в Европе готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным.
В последнее время в Евросоюзе всё чаще звучат призывы возобновить диалог с Москвой. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон направлял в Россию своего дипломатического советника. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер высказывался за восстановление контактов для импорта энергоресурсов в условиях мирового кризиса.
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави на переговорах, заявил, что лично для него предпочтительнее был бы экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер. При этом он отметил, что выбирать следует самим европейцам — такого лидера, которому они доверяют и который «не наговорил каких-то гадостей в адрес Москвы». Глава государства подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от диалога.