Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Zeit: ФРГ уже несколько недель готовится к переговорам с Россией

Правительство Германии на протяжении нескольких недель обсуждает с европейскими союзниками возможный формат диалога с Россией. Об этом сообщает немецкое издание Die Zeit.

Источник: РИА "Новости"

Как указывается в материале, «за кулисами происходят изменения: федеральное правительство уже несколько недель интенсивно готовится к переговорам с Россией». Отмечается, что в ведомстве канцлера регулярно проходят консультации по данному вопросу, преимущественно с представителями Франции и Великобритании.

По сведениям издания, к переговорному процессу в настоящее время также подключились Италия и Польша.

Ранее газета Berliner Zeitung информировала о росте в Европе готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным.

В последнее время в Евросоюзе всё чаще звучат призывы возобновить диалог с Москвой. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон направлял в Россию своего дипломатического советника. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер высказывался за восстановление контактов для импорта энергоресурсов в условиях мирового кризиса.

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави на переговорах, заявил, что лично для него предпочтительнее был бы экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер. При этом он отметил, что выбирать следует самим европейцам — такого лидера, которому они доверяют и который «не наговорил каких-то гадостей в адрес Москвы». Глава государства подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от диалога.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше