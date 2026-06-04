Zeit: ФРГ уже несколько недель готовится к переговорам с Россией

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави на переговорах, заявил, что лично для него предпочтительнее был бы экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер. При этом он отметил, что выбирать следует самим европейцам — такого лидера, которому они доверяют и который «не наговорил каких-то гадостей в адрес Москвы». Глава государства подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от диалога.