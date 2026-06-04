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Лавров: «война Байдена» стала «войной Трампа»

Слова госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио о поддержке Украины со стороны Вашингтона демонстрируют сходство позиций США и Европейского союза. Такое мнение высказал глава МИД России Сергей Лавров в интервью RT Arabic на полях ПМЭФ.

Слова госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио о поддержке Украины со стороны Вашингтона демонстрируют сходство позиций США и Европейского союза. Такое мнение высказал глава МИД России Сергей Лавров в интервью RT Arabic на полях ПМЭФ.

«Учитывая, что сказал Марко Рубио, — а у меня с ним деловые отношения, буквально две недели назад обсуждали с ним украинскую ситуацию, — учитывая, что он сказал о поддержке Украины, уже нет различия в подходах США и Европы», — отметил господин Лавров.

По словам министра, заявление американского госсекретаря свидетельствует о том, что «война Байдена» стала «войной Трампа». Кроме того, обратил внимание господин Лавров, поддержка Украины по линии Пентагона одобрена вплоть до 2029 года. Санкции различного характера, вводившиеся когда-то Джо Байденом, продолжают продлеваться.

Господин Рубио на слушаниях в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса 3 июня заявил, что США нельзя считать беспристрастным посредником в процессе урегулирования на Украине, так как они поддерживают Киев.

Госсекретарь США также сообщил, что администрация президента Соединенных Штатов работает над законопроектом Сената о новых санкциях в отношении России. Он уточнил, что законопроект о санкциях находится на уровне согласования формулировок. Он добавил, что поддерживает использование новых инструментов санкционного давления на РФ.

Подробнее — в материале «Ъ» «Штаты снимаются с нейтралки».

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