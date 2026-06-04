Лавров: «война Байдена» стала «войной Трампа»

«Учитывая, что сказал Марко Рубио, — а у меня с ним деловые отношения, буквально две недели назад обсуждали с ним украинскую ситуацию, — учитывая, что он сказал о поддержке Украины, уже нет различия в подходах США и Европы», — отметил господин Лавров.